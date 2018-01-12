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Добыча нефти

Добыча нефти в Узбекистане в 2017 году снизилась на 6,3%

© Sputnik/ Boris Babanov
Экономика
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В республике наблюдался прирост добычи щебня, гравия, угля и природного газа

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Добыча нефти в Узбекистане в 2017 году снизилась на 6,3% по сравнению с 2016 годом — до 806 тысяч тонн, природного газа — выросла на 0,5%, до 56,417 миллиарда кубометров, сообщает Госкомитет по статистике.

"В горнодобывающей промышленности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается прирост добычи щебня на 39,1%, гравия — 22,2%, угля — 4,4% и природного газа — 0,5%, при этом добыча нефти снижается на 6,3%", — говорится в сообщении.

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики составляет сейчас около 10 млн тонн, их производственные мощности загружены лишь на 60%. Для их снабжения Узбекистан планирует импортировать нефть из России и Казахстана.

Ранее Центробанк Узбекистана заявлял, что одним из факторов экономического роста в 2018 году должен стать запуск новых месторождений нефти в соседнем Казахстане.

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Теги:
Государственный комитет по статистике, Добывающая промышленность, Нефть



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