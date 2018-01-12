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Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос до $27 млрд в год

Sputnik / Сергей Пятаков
Экономика
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Основными партнерами республики остаются Китая, Россия и Казахстан, среди главных статей экспорта: услуги, энергоносители, а также черные и цветные металлы

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2017 года увеличился на 11,3% по сравнению с 2016 годом и составил 26,962 миллиарда долларов.

По данным статистического ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 15,4% до 13,954 миллиарда долларов, импорта — до 13,008 миллиарда долларов (+7,2%). Соответственно, положительное сальдо внешней торговли составило 945,5 миллиона долларов — против отрицательного показателя в размере 43 миллионов долларов годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,4% в общем товарообороте), Россия (18,1%), Казахстан (7,7%), Турция (5,7%) и Южная Корея (5%), сообщает Госкомитет по статистике.

Добыча нефти
© Sputnik/ Boris Babanov
Добыча нефти в Узбекистане в 2017 году снизилась на 6,3%
Главными экспортным статьями Узбекистана за 2017 год являлись услуги — 25,1%, энергоносители 14,2%, черные и цветные металлы — 6,6%, химическая продукция – 6,3%. При этом объем экспорта хлопка-волокна по итогам прошлого года снизился на 25,2% и его доля в структуре экспорта упала до 3,4%, уточняет статведомство.

Главными импортными статьями Узбекистана в 2017 году оставались машины и оборудование — 38,9%, химическая продукция и пластмассы — 16,5%, продовольственные товары (9,8%), черные и цветные металлы — 9,8%, энергоносители и нефтепродукты — 5,7%.

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Теги:
Торговля, оборот, Южная Корея, Казахстан, Россия, Китай, Узбекистан



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