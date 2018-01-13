Узбекистан начнет строительство нового горно-металлургического комплекса

Новый комплекс построят к 2024 году. Он будет обладать производственной мощностью до 1 миллиона тонн стальной продукции в год

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Узбекистан намерен построить новый горно-металлургический комплекс на базе месторождения Тебинбулак, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Предложение об этом утвердил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новый комплекс построят к 2024 году. Он будет обладать производственной мощностью до 1 миллиона тонн стальной продукции в год.

В марте прошлого года правительство утвердило предварительное технико-экономическое обоснование проекта по разработке месторождения Тебинбулак. Он предусматривает применение внедоменной технологии получения чугуна и стали.

Президент поручил компании "Узбекистон темир йуллари" до середины февраля образовать в своей структуре Дирекцию по строительству комплекса и до 1 апреля 2018 года внести предложение по конкретным источникам финансирования. Кроме того, компания должна до 30 декабря 2018 года внести на утверждение правительства окончательное технико-экономическое обоснование проекта.

Мирзиёев также образовал специальную Рабочую комиссию во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым, которая займется оперативным решением всего комплекса вопросов, связанных со строительством объекта.

Не остались в стороне и энергетики. "Узбекэнерго" поручено за счет собственных средств до 1 января 2019 года подключить к внешним энергосистемам объекты строительной площадки возводимого комплекса. Также компания в период с 2019 по 2024 годы должна расширить и модернизировать объекты Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения бесперебойного энергоснабжения установок горно-металлургического комплекса.

Напомним, что ранее появлялась информация о заинтересованности в участии в проекте Уральской горно-металлургической компании (УГМК), основателем которой является российский миллиардер узбекского происхождения Искандер Махмудов. Меморандум о его совместной реализации был подписан в ходе апрельского визита ​президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Его общая стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов, часть из которых может быть взята в форме кредитов в китайских банках.

Месторождение титаномагнетитовых руд Тебинбулак расположено в Караузакском районе Каракалпакстана. Утвержденные запасы месторождения составляют 450 миллионов тонн руды, а общие запасы оцениваются в более чем 3 миллиарда тонн.

В рамках проекта планируется разработка карьера с годовым объемом добычи руды в 22 миллиона тонн, строительство горно-обогатительного комбината по производству железорудного концентрата со средним содержанием железа 65%, а также металлургического комплекса по получению чугуна с годовым объемом в 1,5 миллиона тонн.

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