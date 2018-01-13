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Объем иностранных инвестиций в 2017 году вырос в 1,4 раза

© Flickr/ Day Donaldson
Экономика
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При этом доля иностранных вложений в общем объеме инвестиций в 2017 году выросла до 20,4% против 15,3% годом ранее

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана по итогам 2017 года вырос в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом и превысил 2,4 миллиарда долларов. Такие цифры содержатся в материалах пресс-службы президента Шавката Мирзиёева, обнародованных в пятницу.

Указывается, что при этом доля иностранных вложений в общем объеме инвестиций в 2017 году выросла до 20,4% против 15,3% годом ранее.

"Мы отказались от устаревшей практики ежегодной разработки инвестиционных программ без тщательного планирования", — заявил в ходе пресс-конференции вице-премьер Узбекистана Сухроб Холмурадов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года президентом Узбекистана приняты ключевые решения по повышению эффективности реализации инвестиционных программ и проектов. В частности, отныне будут разрабатываться госпрограммы развития сроком на 10-15 лет.

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Кроме того, образован Фонд финансирования государственных программ развития при кабинете министров республики, который будет аккумулировать средства из различных источников, в том числе иностранных инвестиций и кредитов.

"Имевшая место до этого погоня за цифрами при разработке инвестиционной программы проводила поверхностные оценки экономической целесообразности и отдачи от инвестиций и рациональному использованию государственных ресурсов", — добавил Холмурадов.

Ранее Госкомитет по инвестициям Узбекистана сообщал, что объем привлеченных иностранных вложений и кредитов за 2011-2016 годы снизился в 1,7 раза — до 1,903 миллиарда долларов. Для искоренения негативной динамики планируется существенно доработать нормативно-правовую базу в сфере привлечения инвестиций, продолжить курс на снижение налогов и упрощения системы налогообложения, активизировать пиар-кампанию по продвижению имиджа Узбекистана в мире.

Напомним, в пятницу, 12 января, пресс-служба главы Узбекистана приступила к проведению мероприятий в режиме онлайн для местных и зарубежных СМИ с участием руководителей министерств, ведомств и компаний республики. Ранее подобные мероприятия, трансляция которых будет осуществляться по национальному телевидению и в интернете, в данном формате не проводились.

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