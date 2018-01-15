Узбекистан нарастил производство сельхозпродукции в 2017 году

Объемы продукции и услуг сельского хозяйства в 2017 году выросли на 2%

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства по итогам 2017 года составил 69 504,2 млрд сумов, или 102,0% по сравнению с 2016 годом.

Таковы предварительные данные Госкомстата республики.

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В документе указывается, что в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях общий объем составил 68 906,7 млрд сумов (101,9%), в лесном хозяйстве — 117,9 млрд сумов (101,6%), в рыбном хозяйстве — 479,6 млрд сумов (126,8%).

Объем производства продукции растениеводства в 2017 году составил 46 890,6 млрд сумов, или 100,7% по сравнению с 2016 годом. Удельный вес продукции растениеводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции составил 69%.

В 2017 году произведено картофеля 3014,6 тыс. тонн (101,9%), собрано овощей — 11 433,6 тыс. тонн (101,4%), бахчевых — 2094,8 тыс. тонн (102,4%), плодов и ягод — 3076,3 тыс. тонн (101,1%), винограда — 1748,9 тыс. тонн (100,8%).

Кроме того, произведено свыше 8,1 млн тонн зерновых культур, собрано 2,9 млн тонн хлопка-сырца.

Объем производства продукции животноводства составил 21 076,4 млрд сумов (104,2% к 2016 году). Произведено 2281,1 тыс. тонн мяса в живом весе (в сравнении с 2016 годом рост составил 5%), 10 083,2 тыс. тонн молока (рост 3,9%), 6 605,5 млн яиц (рост 7,4%), 1089,7 тыс. каракулевых шкурок (рост 3,3%).

На 1 января 2018 года общее поголовье крупного рогатого скота достигло 12 414,7 тыс. голов, в том числе коров — 4418,3 тыс. голов, овец и коз — 20 680,5 тыс. голов, птицы — 71 343,4 тыс. голов.

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