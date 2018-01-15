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Банкноты евро

Евро существенно вырос к суму: курс валют в Узбекистане

© Flickr/ Images Money
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 16 января установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 177,51 сума — до 9965,47 сума, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 7,38 сума и составил 8146,38 сума.

Рубль подорожал незначительно — на 0,92 сума — и стоит 143,97 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

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Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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