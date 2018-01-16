Первый банкомат для обмена валюты появился в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В понедельник, 15 января, первый банкомат с функцией обмена валюты заработал в Ташкенте.

Новая услуга позволит совершать валютно-обменные операции без посещения филиалов банков.

Как сообщает UzNews, банкомат был запущен при содействии Единого международного процессингового центра (платежная система GlobUz) совместно с АКБ Asia Alliance Bank.

JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы

В ближайшей перспективе с его помощью можно будет менять также евро и российские рубли.

На данный момент в банкомате можно самостоятельно обменять наличные доллары на наличные сумы по действующему обменному курсу. Лимита обмена валюты нет.

Ожидается, что в ближайшее время к обмену начнут приниматься евро и российский рубль.

В скором времени банк планирует увеличить число банкоматов с этой услугой и оснастить ими все свои филиалы, а также точки в общественных местах.

© Sputnik/ Обмен валюты в Узбекистане

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