Узбекистан начинает сотрудничество с мировыми рейтинговыми агентствами

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Для Узбекистана 2018 год станет решающим, заявил замминистра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.
В этом году начнется сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами с целью улучшения кредитных рейтингов страны, бизнес-среды, расширения экономических свобод, повышения конкурентоспособности, противодействия коррупции и излишней бюрократизации, укрепления верховенства закона и свободы слова.
Для расширения турпотока в страну появятся электронные визы для иностранных граждан, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
Откроются новые консульские учреждения за рубежом. В этой связи планируется разработка Концепции государственной политики в сфере взаимодействия с соотечественниками за рубежом.
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