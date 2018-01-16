Узбекистан начинает сотрудничество с мировыми рейтинговыми агентствами

Замглавы МИД рассказал о глобальных планах по развитию предпринимательства, туризма и логистики в республике в 2018 году

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Для Узбекистана 2018 год станет решающим, заявил замминистра иностранных дел Саидикрам Ниязходжаев.

В этом году начнется сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами с целью улучшения кредитных рейтингов страны, бизнес-среды, расширения экономических свобод, повышения конкурентоспособности, противодействия коррупции и излишней бюрократизации, укрепления верховенства закона и свободы слова.

© МИД Узбекистана / Гулайым Нуржанова Выступление заместителя министра иностранных дел Саидикрама Ниязходжаева

Также планируется проведение Международного инвестиционного форума, Центральноазиатского регионального экономического форума.

Для расширения турпотока в страну появятся электронные визы для иностранных граждан, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

Планируется наладить логистику. Для реализации задач будет проведена международная конференция на тему "Стратегические перспективы и нереализованные возможности в системе международных транспортных путей Центральной Азии".

Откроются новые консульские учреждения за рубежом. В этой связи планируется разработка Концепции государственной политики в сфере взаимодействия с соотечественниками за рубежом.

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