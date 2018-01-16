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Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте

В Узбекистане начали выпуск кассовых машин для борьбы с обналичиванием

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Новые контрольно-кассовые машины, передающие органам налоговой службы данные о расчетах в режиме онлайн, станут основой пилотного проекта по внедрению системы автоматизированного контроля поступления наличной выручки

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Ташкенте презентовали первые узбекские контрольно-кассовые машины (ККМ), работающие в режиме онлайн, сообщает корреспондент Sputnik.

В стране в январе стартовал пилотный проект по внедрению системы автоматизированного контроля поступления наличной выручки. Его основой станут новые контрольно-кассовые машины, передающие органам налоговой службы данные о расчетах в режиме онлайн.

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Первый этап проекта стартовал 1 января 2018 года и продлится до 30 марта. В ходе него планируется установить от 500 до 1000 онлайн-ККМ в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. Это позволит определить нагрузку проводимых расчетов с населением в наличной форме.

На втором этапе, с 1 июля 2018 года, все юридические лица в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будут обязаны осуществлять денежные расчеты с населением в наличной форме только с использованием онлайн-ККМ. При этом уже с 1 декабря 2018 года данный порядок будет действовать по всей республике, причем не только для юридических, но и для физических лиц.

Выпуском новых машин занимается компания My Air Group IT Service. На предприятии запущены две конвейерные линии, зоны программирования, тестирования, сортировки и упаковки. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 360 тысяч касс.

"Сама касса настроена на передачу данных онлайн. Однако в ней будет расположен и физический накопитель. Если связь прервется, то касса продолжит работу, выдавая чеки, а информация будет сохраняться на накопителе. После восстановления связи она в автоматическом режиме отправит данные в налоговую службу", — отметил представитель компании-производителя Андрей Ко.

По его словам, также в новых машинах предусмотрена система защиты от мошенничества. Так, например, для исключения случаев преднамеренного отключения онлайн-связи в кассах предусмотрен механизм автоматической блокировки после трех дней ее отсутствия, заметил он.

Для работы с новыми ККМ было разработано национальное программное обеспечение, которое позволяет добавлять в кассу новые функции, по сути, превращая ее в персонального электронного помощника. Теперь онлайн-касса может вести учет склада, осуществлять бухгалтерские функции, анализировать продажи и контролировать работу кассира.

На сегодняшний день, по оценкам экспертов, емкость рынка составляет примерно 300-400 тысяч подобных касс. В результате производитель сможет обеспечить все потребности чуть более чем за год.

Стоимость одной такой ККМ составляет 2,4 миллиона сумов. Это средний ценовой вариант. Сейчас компания прорабатывает вопрос по расширению ассортимента до пяти моделей, которые будут стоить от 1 до 3 миллионов сумов.

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Теги:
Нукус, Ташкент, Розничная торговля



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