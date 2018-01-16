В Узбекистане появятся новые крупные купюры

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность выпуска в обращение новых банкнот с более крупным номиналом, сообщает корреспондент Sputnik.

Эта мера предусмотрена в списке задач, поставленных регулятором на 2018 год.

"В рамках задач по совершенствованию наличного денежного обращения предусматривается продолжение работ по оптимизации структуры банкнот в обращении. В целях повышения удобства использования национальной валюты рассматривается вопрос о выпуске в обращение банкноты с более крупным номиналом", — отмечается в сообщении Центробанка.

Кроме того, регулятор намерен провести постепенную замену мелких купюр монетами нового образца номиналом 50, 100, 500 сумов, а также выпустить монеты номиналом 200 сумов.

Напомним, что 22 августа прошлого года в стране была введена самая большая на сегодняшний день купюра — 50 тысяч сумов. По данным ЦБ, это не было обусловлено инфляцией, а стало необходимым из-за роста средней заработной платы в стране.

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