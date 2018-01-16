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Очередь у банкомата

ЦБ разрешит снимать наличную валюту с конверсионных карт внутри страны

ANDREAS SOLARO / AFP
Экономика
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45630

Жители страны смогут снять наличные доллары через новую сеть банкоматов, а также купить и продать валюту онлайн

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Центральный банк в этом году планирует разрешить гражданам Узбекистана снимать наличную иностранную валюту с конверсионных платежных карт внутри страны, сообщает корреспондент Sputnik.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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На сегодняшний день узбекистанцы могут снимать наличную валюту со своих конверсионных карт только за границей. Еще один серьезный барьер — они не могут приобрести в узбекских банках наличную валюту, в стране разрешена покупка иностранных денежных средств только с зачислением их на пластиковую карточку.

В этом году, по данным Центробанка, ситуация должна измениться и населению предоставят право снимать наличные доллары с карт. Фактически это будет означать, что в стране сделан предпоследний шаг для прямой продажи населению наличной валюты.

Теперь, после запуска данной услуги, узбекистанцы смогут обратиться в любой банк, купить за сумы иностранную валюту, которую зачислят на карточку. Затем они с этой карточкой отправятся к специальным банкоматам и получат наличные доллары.

Для полномасштабного внедрения данной услуги планируется создать сеть соответствующих банкоматов по всей стране.

Кроме того, регулятор наконец-то намерен внедрить механизм дистанционного проведения операций купли-продажи иностранной валюты. Это позволит в онлайн-режиме конвертировать сумы в любую иностранную валюту при помощи мобильных приложений банков.

В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты
© Foto: GlobUz
Первый банкомат для обмена валюты появился в Узбекистане
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

За сентябрь-ноябрь прошлого года физические лица продали свыше 727 миллионов долларов, а продажа населению иностранной валюты через конверсионные отделы коммерческих банков увеличилась почти в пять раз и составила около 34 миллионов долларов.

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Теги:
банкоматы, валюта, Узбекистан



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