ЦБ разрешит снимать наличную валюту с конверсионных карт внутри страны

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Центральный банк в этом году планирует разрешить гражданам Узбекистана снимать наличную иностранную валюту с конверсионных платежных карт внутри страны, сообщает корреспондент Sputnik.
В этом году, по данным Центробанка, ситуация должна измениться и населению предоставят право снимать наличные доллары с карт. Фактически это будет означать, что в стране сделан предпоследний шаг для прямой продажи населению наличной валюты.
Теперь, после запуска данной услуги, узбекистанцы смогут обратиться в любой банк, купить за сумы иностранную валюту, которую зачислят на карточку. Затем они с этой карточкой отправятся к специальным банкоматам и получат наличные доллары.
Для полномасштабного внедрения данной услуги планируется создать сеть соответствующих банкоматов по всей стране.
Кроме того, регулятор наконец-то намерен внедрить механизм дистанционного проведения операций купли-продажи иностранной валюты. Это позволит в онлайн-режиме конвертировать сумы в любую иностранную валюту при помощи мобильных приложений банков.
Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.
За сентябрь-ноябрь прошлого года физические лица продали свыше 727 миллионов долларов, а продажа населению иностранной валюты через конверсионные отделы коммерческих банков увеличилась почти в пять раз и составила около 34 миллионов долларов.
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