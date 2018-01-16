"Узбектелеком" увеличивает цены на международную и городскую связь

Абонентская плата за местную телефонную связь вырастет в среднем на 30%, а тарифы на международные телефонные разговоры и международные сети спутниковой связи увеличатся на 70%

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Национальный оператор телекоммуникаций "Узбектелеком" с 1 февраля повышает цены на свои услуги, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Так, по данным пресс-службы компании, абонентская плата за местную телефонную связь вырастет в среднем на 30%, а тарифы на международные телефонные разговоры и международные сети спутниковой связи увеличатся на 70%.

В конце прошлого года оператор уже сообщал о повышении тарифов на международные звонки в связи с невозможностью далее самостоятельно погашать расходную часть. Однако множество заявлений и просьб от абонентов побудили компанию еще на некоторое время сдержать естественное повышение цен на услуги международной связи.

"На протяжении более двух лет АК "Узбектелеком" брала на себя расходную часть по обеспечению качественной международной связи — речь, в частности, об обновлении существующих и прокладке новых телефонных кабелей, модернизации оборудования и многом другом. И, несмотря на повышение ставок от операторов сопредельных государств, компания предоставляла услуги по заниженным ценам", — сообщили в пресс-службе.

Все это время "Узбектелеком" искусственно занижал цены на свои услуги, в частности, на международную связь. В настоящее время компания стремится достичь финансовой устойчивости, поэтому пересматривает подходы, ориентируясь на экономическую эффективность своей деятельности.

"Международные соглашения между операторами предусматривают расчеты в иностранной валюте. Цены растут, и мы вынуждены пересматривать стоимость своих услуг. Кроме того, остается актуальной задача по модернизации технической базы подразделений нашей компании, оснащению филиалов оборудованием международного стандарта", — комментирует пресс-служба.

В компании также пояснили, что оператор несет ответственность за инновационное развитие в стране, расширение абонентской базы, проникновение высоких технологий в регионы республики. Расходы "Узбектелекома" при этом растут и, чтобы достичь самоокупаемости, цены на услуги вынужденно повышаются, так как не покрывают затрат по их оказанию.

После повышения цены оператора составляют от 0,10 до 0,13 доллара. Несмотря на эти изменения, цены в Узбекистане остаются значительно ниже, чем в других странах СНГ, заверил телеком-оператор.

Анализ тарифов на услуги фиксированной связи по странам СНГ показывает, что цены национальных операторов колеблются от 0,12 до 1,24 доллара. Так, например, в России — от 0,29 до 0,51 доллара, в Казахстане — от 0,11 до 0,37 доллара, в Кыргызстане — от 0,12 до 0,43, в Туркменистане — от 0,82 до 1,24, на Украине — от 0,25 от 1,2, в Молдове — 0,32, в Беларуси — от 0,20 до 0,25.

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