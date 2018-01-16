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Центральный банк Республики Узбекистан

Золотовалютные резервы Узбекистана в 2017 году увеличились на 5,5%

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (66)
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Главным макроэкономическим фактором, определившим изменение денежно-кредитной политики во второй половине 2017 года, стала либерализация валютной политики

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Объем золотовалютных ресурсов Узбекистана по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов, что на 5,5увеличился на 5,5% больше показателей 2016 года, сообщает ЦБ страны на своем сайте.

"По итогам 2017 года объем чистых золотовалютных резервов составил 26,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с началом года на 1,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из важнейших макроэкономических факторов, определивших изменение денежно-кредитной политики во второй половине 2017 года, стала либерализация валютной политики. По данным Центробанка, после девальвации в сентябре обменный курс сохранился на стабильном уровне и колебался в диапазоне 1% — от 8,049 тысячи до 8,138 тысячи сумов за доллар.

Здание Министерства финансов РФ
© RIA Novosti. Ramil Sitdikov
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Увеличению поступления наличных денег в кассы банков способствовало также внедрение механизмов рыночного формирования валютного курса. Во второй половине 2017 года среднемесячный оборот наличных денег через кассы банков увеличился почти в два раза по сравнению с первой половиной года — до 9,4 триллиона сумов (1,1 миллиарда долларов), достигнув сбалансированности между объемами поступлений и расходов наличности.

Напомним, Центробанк Узбекистана с 5 сентября 2017 года почти в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента юридические и физические лица получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу. Ранее в стране существовала практика множественности валютных курсов.

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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (66)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Валютный рынок



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