Золотовалютные резервы Узбекистана в 2017 году увеличились на 5,5%

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Объем золотовалютных ресурсов Узбекистана по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов, что на 5,5увеличился на 5,5% больше показателей 2016 года, сообщает ЦБ страны на своем сайте.
"По итогам 2017 года объем чистых золотовалютных резервов составил 26,6 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с началом года на 1,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из важнейших макроэкономических факторов, определивших изменение денежно-кредитной политики во второй половине 2017 года, стала либерализация валютной политики. По данным Центробанка, после девальвации в сентябре обменный курс сохранился на стабильном уровне и колебался в диапазоне 1% — от 8,049 тысячи до 8,138 тысячи сумов за доллар.
Напомним, Центробанк Узбекистана с 5 сентября 2017 года почти в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента юридические и физические лица получили возможность свободно покупать и продавать валюту по рыночному курсу. Ранее в стране существовала практика множественности валютных курсов.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.