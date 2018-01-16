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Мирзиёев подписал указ об отмене льгот для импортеров продовольствия

© pixabay
Экономика
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При провозе товара через границу будут упрощены бюрократические процедуры и сокращены расходы на экспортно-импортные операции

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ об отмене с 1 февраля 2018 года индивидуальных таможенных, налоговых и других льгот, а также преференций, предоставленных отдельным компаниям по ввозу продовольственных товаров, сообщает корреспондент Sputnik.

Папка с документами
Spuntik / Дмитрий Астахов
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Сегодня в стране сложилась ситуация, когда отдельные игроки за счет получения индивидуальных льгот заняли доминирующее положение и полностью монополизировали рынок продовольственной продукции, зачастую искусственно создавая условия для дефицита и завышения цен, а значит и получения сверхприбыли.

Теперь этой ситуации будет положен конец. Мирзиёев запретил правительству принимать решения, предусматривающие предоставление отдельным компаниям индивидуальных таможенных, налоговых и иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику продовольственных товаров.

В случае нарушения этих требований виновные лица понесут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до уголовной.

Президент также поручил правительству разработать комплекс мер по поиску и привлечению поставщиков продовольственной продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении договоров, транспортировке и хранении ввезенной продукции.

Кроме того, до середины апреля этого года должен быть подготовлен проекта закона "О продовольственной безопасности", устанавливающий меры по насыщению рынка безопасной и доступной продовольственной продукцией, своевременному устранению угроз стабильности рынка, гибкому таможенно-тарифному регулированию импорта.

Архивное фото сурка Мензбира
© Sputnik/ Машков
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Не остались без внимания и постоянные проблемы импортеров на таможне. Глава государства поручил Генпрокуратуре провести критическое изучение таможенных процедур и системы перевозки товаров через границу республики. На это ведомству отведено два месяца.

В результате прокуратура должна выработать предложения по устранению излишних барьеров и препон, максимальному упрощению таможенного оформления товаров и сокращению расходов на осуществление экспортно-импортных операций.

Подобный анализ будет проведён и в сфере законодательства, регулирующего розничную торговлю и оказание услуг. Генпрокуратура, Минюст и налоговые органы на основе этого изучения должны будут предложить меры по устранению излишних барьеров и препон, необоснованных мер государственного регулирования.

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Теги:
Указ, Экспорт, импорт, льгота, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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