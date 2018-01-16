Мирзиёев подписал указ об отмене льгот для импортеров продовольствия

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ об отмене с 1 февраля 2018 года индивидуальных таможенных, налоговых и других льгот, а также преференций, предоставленных отдельным компаниям по ввозу продовольственных товаров, сообщает корреспондент Sputnik.
Теперь этой ситуации будет положен конец. Мирзиёев запретил правительству принимать решения, предусматривающие предоставление отдельным компаниям индивидуальных таможенных, налоговых и иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику продовольственных товаров.
В случае нарушения этих требований виновные лица понесут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до уголовной.
Президент также поручил правительству разработать комплекс мер по поиску и привлечению поставщиков продовольственной продукции, созданию для них равных условий вхождения на рынок, оказанию им содействия в заключении договоров, транспортировке и хранении ввезенной продукции.
Кроме того, до середины апреля этого года должен быть подготовлен проекта закона "О продовольственной безопасности", устанавливающий меры по насыщению рынка безопасной и доступной продовольственной продукцией, своевременному устранению угроз стабильности рынка, гибкому таможенно-тарифному регулированию импорта.
В результате прокуратура должна выработать предложения по устранению излишних барьеров и препон, максимальному упрощению таможенного оформления товаров и сокращению расходов на осуществление экспортно-импортных операций.
Подобный анализ будет проведён и в сфере законодательства, регулирующего розничную торговлю и оказание услуг. Генпрокуратура, Минюст и налоговые органы на основе этого изучения должны будут предложить меры по устранению излишних барьеров и препон, необоснованных мер государственного регулирования.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.