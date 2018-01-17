За покупку, установку и проверку счетчиков будет платить государство

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане утверждены дополнительные меры по совершенствованию порядка пользования электрической энергией и природным газом, сообщает корреспондент Sputnik.

Соответствующее постановление правительство республики подписало в прошедшую пятницу.

Теперь, согласно новым правилам, приобретение, установка, регистрация, периодическая государственная поверка и опломбирование современных счетчиков электрической энергии и природного газа для бытовых потребителей осуществляются за счет средств предприятий территориальных электрических сетей и газоснабжающих организаций.

© Flickr/ whyohwhyohwhyoh В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

Кроме того, в документе четко установлено, что ответственность за организацию своевременной и качественной поверки приборов учета электроэнергии и природного газа несут предприятия территориальных электрических сетей и газоснабжающие организации, а не население.

Узбекистан в ближайшие несколько лет за счет кредитных средств Азиатского, Всемирного и Исламского банков развития намерен установить порядка 6 миллионов приборов учета электроэнергии по всей республике, а также создать единую биллинговую систему и базу данных потребителей. Общая стоимость этого проекта превышает 800 миллионов долларов.

Стоимость создания подобной системы в газораспределительной сети также оценивается в 800-900 миллионов долларов. По всей стране планируется установить свыше 3 миллионов счетчиков.

В качестве партнеров по этим проектам рассматривались три европейские компании —французская Sagemcom, швейцарская Landis & Gyr и немецкая Elster Metronica.

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