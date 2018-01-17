Узбекистанцев предупредили о возможном дефиците гипсокартона

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Ведущий отечественный производитель гипсокартонных листов "Бухарагипс", входящий в структуру международной группы "Кнауф", предупредил узбекистанцев о возможном дефиците на свою продукцию, сообщает корреспондент Sputnik.
По данным компании, это будет связано с ремонтными работами по увеличению производственных мощностей предприятия.
"Наш завод по производству гипсокартонных листов временно приостановлен до 1 марта 2018 года. В связи с этим может возникнуть небольшой дефицит гипсокартонных листов на рынках и в магазинах строительных материалов", — отметили в компании.
Ранее представители компании "Кнауф" заявляли о планах по увеличению мощности завода не менее чем на 30%.
В Узбекистане история "Кнауф" началась в 2005 году. Компания стала крупным акционером завода "Бухарагипс", приняв на себя инвестиционные обязательства по его развитию и модернизации.
После серьезной реконструкции в 2009 году предприятие начало выпуск сухих строительных смесей. Затем два года спустя в Бухарской области был открыт завод по производству гипсокартонных листов. За все это время немецкий производитель вложил в создание в стране современных производственных мощностей в общем объеме более 63 миллионов долларов.
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