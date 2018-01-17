Сахарные заводы освободили от НДС при импорте сырья до конца года

Это снизит себестоимость производства сахара, из-за дефицита на рынке в ноябре-декабре из России было импортировано 100 тысяч тонн продукции

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Производители сахара в Узбекистане освобождены от НДС при импорте сырья до 1 января 2019 года, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева обнародован в среду в местной прессе.

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"Установить, что с 1 февраля 2018 года производители сахара освобождаются сроком до 1 января 2019 года от уплаты налога на добавленную стоимость в части объемов, произведенных на основе импортного сырья", — говорится в тексте документа.

Представитель компании "Узбекозиковкатхолдинг" (специализируется на производстве продтоваров в Узбекистане) сообщил, что данная мера позволит снизить себестоимость производства сахара, в частности, из тростникового сырья, и избежать дефицита продукции на внутреннем рынке.

Ранее представители АО "Узагроэкспорт" сообщали РИА Новости, что для покрытия дефицита на рынке Узбекистана в ноябре-декабре 2017 года планировалось импортировать 150 тысяч тонн сахара. В частности, с компаниями из России были заключены контракты на поставку около 100 тысяч тонн продукции.

При этом российские поставки выглядят конкурентными по цене и логистике по сравнению с другими поставщиками из-за переизбытка производства в РФ. В "Узагроэкспорте" также не исключили возможности закупки тростникового сахара из Бразилии, если цена на него будет конкурентной.

Мирзиёев своим постановлением с 15 сентября обнулил ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных после того, как 30-процентная ставка держалась с начала 2000-х годов.

Годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 700 тысяч тонн. В 1998 году ИП АО "Хорезм шакар" (Хорезмский сахарный завод) построило первый сахарный завод в стране мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки из тростникового сахара-сырца. В конце 2014 года ИП ООО "Ангрен Шакар" ввело в эксплуатацию в Ташкентской области сахарный завод аналогичной мощности. Планировалось, что эти два предприятия должны были практически закрыть потребности внутреннего рынка. Однако из-за высокой стоимости поставок тростникового сырья в настоящее время заводы работают не на полную мощность. По данным официальной статистики, производство сахара в Узбекистане по итогам 2017 года снизилось на 11,5% — до 473,3 тысячи тонн.

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