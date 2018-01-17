Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по обеспечению продовольственной безопасности страны, которая будет достигаться как экономическими, так и правовыми инструментами

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Отмена льгот и преференций, прокурорский контроль и пересмотр законодательства — все эти меры предусматривает подписанный Шавкатом Мирзиёевым указ о мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны.

Либерализация рынка

Сложная и запутанная система индивидуальных преференций, налоговых льгот и послаблений создала экономике Узбекистана имидж непрозрачной и коррупционной системы. С учетом заградительных пошлин и высоких требований, иностранные компании не рискуют заходить на рынок страны и не хотят импортировать свои товары в республику.

Менять ситуацию правительство решило с самого социально важного сегмента — рынка продовольствия. Волевым решением все льготы и преференции для компаний были отменены, а Кабинету министров запретили впредь их предоставлять.

Отмену льгот для отдельных бизнесменов не стоит путать с протекционистской политикой в отношении всей отрасли — например, в указе напрямую прописывается освобождение от налога на добавочную стоимость всех производителей сахара из импортного сырья.

Торговать на сырьевых биржах теперь стало проще: указом отменен запрет на продажу и покупку потребительских товаров, лицензии для этого теперь не требуется. Для стабилизации цен правительство в трехмесячный срок создаст специальный фонд, который будет докупать необходимые товары. К участию в торгах допускаются и иностранные компании.

Всю информацию о закупках фонд будет обязан размещать в открытом доступе на едином портале интерактивных государственных услуг.

Ревизия законов

Больше всего работы предстоит проделать Генеральной прокуратуре республики.

В двухмесячный срок прокурорам необходимо обеспечить критическое изучение таможенных ставок, процедур и системы перевозки товаров. Одним изучением вопроса дело не ограничится — в итоге на стол президента ляжет пакет документов для перехода к формату "одно окно" при прохождении таможенных процедур.

Будет проведен и критический анализ законодательства, в результате которого будут устранены ненужные препоны и необоснованные меры госрегулирования.

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Также органы госвласти обязали наладить регулярный и открытый диалог с предпринимателями всех отраслей и любого уровня — начиная от местных бизнесменов и заканчивая иностранными импортерами и партнерами.

Руководителей органов таможни, работу и правила которых в ближайшее время подвергнут ревизии, строго предупредили о персональной ответственности. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать новых выволочек и перестановок.

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