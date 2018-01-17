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Фрукты и овощи на ярмарке в Ташкенте

Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана

Sputnik / Стрингер
Экономика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по обеспечению продовольственной безопасности страны, которая будет достигаться как экономическими, так и правовыми инструментами

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Отмена льгот и преференций, прокурорский контроль и пересмотр законодательства — все эти меры предусматривает подписанный Шавкатом Мирзиёевым указ о мерах по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны.

Либерализация рынка

Сложная и запутанная система индивидуальных преференций, налоговых льгот и послаблений создала экономике Узбекистана имидж непрозрачной и коррупционной системы. С учетом заградительных пошлин и высоких требований, иностранные компании не рискуют заходить на рынок страны и не хотят импортировать свои товары в республику.

Менять ситуацию правительство решило с самого социально важного сегмента — рынка продовольствия. Волевым решением все льготы и преференции для компаний были отменены, а Кабинету министров запретили впредь их предоставлять.

Подпись документов
© pixabay
Мирзиёев подписал указ об отмене льгот для импортеров продовольствия
Отмену льгот для отдельных бизнесменов не стоит путать с протекционистской политикой в отношении всей отрасли — например, в указе напрямую прописывается освобождение от налога на добавочную стоимость всех производителей сахара из импортного сырья.

Торговать на сырьевых биржах теперь стало проще: указом отменен запрет на продажу и покупку потребительских товаров, лицензии для этого теперь не требуется. Для стабилизации цен правительство в трехмесячный срок создаст специальный фонд, который будет докупать необходимые товары. К участию в торгах допускаются и иностранные компании.

Всю информацию о закупках фонд будет обязан размещать в открытом доступе на едином портале интерактивных государственных услуг.

Ревизия законов

Больше всего работы предстоит проделать Генеральной прокуратуре республики.

В двухмесячный срок прокурорам необходимо обеспечить критическое изучение таможенных ставок, процедур и системы перевозки товаров. Одним изучением вопроса дело не ограничится — в итоге на стол президента ляжет пакет документов для перехода к формату "одно окно" при прохождении таможенных процедур.

Будет проведен и критический анализ законодательства, в результате которого будут устранены ненужные препоны и необоснованные меры госрегулирования.

Погрузка сахара
© Sputnik/ Виталий Аньков
Сахарные заводы освободили от НДС при импорте сырья до конца года
Также органы госвласти обязали наладить регулярный и открытый диалог с предпринимателями всех отраслей и любого уровня — начиная от местных бизнесменов и заканчивая иностранными импортерами и партнерами.

Руководителей органов таможни, работу и правила которых в ближайшее время подвергнут ревизии, строго предупредили о персональной ответственности. Судя по всему, в ближайшее время стоит ожидать новых выволочек и перестановок.

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Теги:
Правительство Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Рынок продовольствия



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  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ
    Не уходи, постой…

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Подписание договора, архивное фото
    Ты мне – я тебе

    Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.

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