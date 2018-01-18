Узбекистан ввезет плодоовощи в СНГ и Прибалтику по "зеленому коридору"

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.
"В текущем году предусмотрены меры по налаживанию системы "зеленый коридор" совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией и странами Прибалтики", — сообщил РИА Новости в четверг представитель Государственного таможенного комитета республики. По его словам, данная мера предусмотрена проектом госпрограммы Узбекистана на 2018 год.
Представитель Минюста сообщил, что в рамках госпрограммы планируется к лету подписать соответствующие соглашения по открытию "зеленых коридоров" для сокращения времени и стоимости таможенного оформления поставок плодоовощной продукции в указанные страны.
В декабре 2016 года правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" ("зеленый коридор"), принятое в декабре 2016 года. Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чай, дрожжи, горчица).
По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6% — до 708,8 миллиона долларов. При этом на долю Казахстана приходится 46,4% от общих поставок, в Россию поставлено 18%. По мнению экспертов, нерешенность вопросов по тарифам на транспортировку овощей и фруктов по территории РФ и Казахстана сдерживают объемы прямых поставок на российский рынок. Значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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