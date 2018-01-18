12:19 18 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Ящики с овощами на базе

Узбекистан ввезет плодоовощи в СНГ и Прибалтику по "зеленому коридору"

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
Получить короткую ссылку
9501

Овощи и фрукты по новой системе начнут поставлять летом этого года в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и страны Прибалтики

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.

"В текущем году предусмотрены меры по налаживанию системы "зеленый коридор" совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией и странами Прибалтики", — сообщил РИА Новости в четверг представитель Государственного таможенного комитета республики. По его словам, данная мера предусмотрена проектом госпрограммы Узбекистана на 2018 год.

Представитель Минюста сообщил, что в рамках госпрограммы планируется к лету подписать соответствующие соглашения по открытию "зеленых коридоров" для сокращения времени и стоимости таможенного оформления поставок плодоовощной продукции в указанные страны.

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" ("зеленый коридор"), принятое в декабре 2016 года. Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чай, дрожжи, горчица).

Фуры на таможенном посту
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Генпрокуратура проследит за упрощением таможенных процедур
Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин заявлял, что "зеленый таможенный коридор" до конца 2017 года должен был заработать на полную мощность. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито".

По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6% — до 708,8 миллиона долларов. При этом на долю Казахстана приходится 46,4% от общих поставок, в Россию поставлено 18%. По мнению экспертов, нерешенность вопросов по тарифам на транспортировку овощей и фруктов по территории РФ и Казахстана сдерживают объемы прямых поставок на российский рынок. Значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
таможенники, плодоовощная продукция, поставки, Прибалтика, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Социальная сеть Facebook
    Ты что творишь, дядя?

    Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.

  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ
    Не уходи, постой…

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Подписание договора, архивное фото
    Ты мне – я тебе

    Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.

  • Полиция Армении
    Жизнь в объективе

    Полиция Армении усилит контроль за правопорядком на улицах: сотрудникам выдадут портативные камеры, которые они будут обязаны не выключать в часы дежурства.

  • Андрей Элксниньш
    Копают все!

    Бывший мэр Даугавпилса рассказал о схемах местных депутатов, чтобы успешнее осваивать деньги из городской казны и еврофондов в собственные карманы.

  • Города мира. Пхеньян, Северная Корея, архивное фото
    Трепещи, Ким Чен Ын!

    Литва усиливает давление на Северную Корею после того, как в прибалтийской республике побывал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

  • Лидер Либеральной партии Молдовы Михай Гимпу (слева) и депутат-либерал Ион Касиан (справа) на заседании парламента
    Можно выйти?

    В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива карликовой фракции Либеральной партии о выходе из СНГ.

  • Зал заседаний Европарламента
    Мандат мечты

    Эстония может получить дополнительное место в Европарламенте, где начался делёж "лишних" мандатов, которые появятся после выхода Великобритании из ЕС.

  • ЮОГУ
    Будем сотрудничать!

    Посол Южной Осетии в России встретился с представителями Московской юракадемии, чтобы обсудить соглашение о сотрудничестве с ЮОГУ.

  • Социальная сеть Facebook
    Ты что творишь, дядя?

    Казахстанскому блогеру Ринату Халикову, известному под именем "Дядя Река", вынесли приговор по делу о вымогательстве в крупном размере.

  • Заседание Совета глав государств – участников СНГ
    Не уходи, постой…

    В социальных сетях муссируются слухи, что экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вернется во власть в качестве спикера либо премьер-министра.

  • Подписание договора, архивное фото
    Ты мне – я тебе

    Таджикистан и Казахстан выделят друг другу землю для посольств – стороны получат под строительство зданий дипмиссий участки площадью 1 гектар.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Лубянская площадь в Москве. 1899 год
На семи холмах: Москва 100 лет назад и сегодня
Пассажирский самолет в Турции застрял на склоне над морем. Кадры с места ЧП
Между небом и землей: пассажирский самолет застрял на склоне в Турции
Сила узбекского паспорта
Сила узбекского паспорта: где не нужна виза

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054