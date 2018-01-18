Узбекистан ввезет плодоовощи в СНГ и Прибалтику по "зеленому коридору"

Овощи и фрукты по новой системе начнут поставлять летом этого года в Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и страны Прибалтики

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан в 2018 году планирует организовать "зеленый коридор" по поставкам овощей и фруктов в страны Прибалтики, Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.

"В текущем году предусмотрены меры по налаживанию системы "зеленый коридор" совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией и странами Прибалтики", — сообщил РИА Новости в четверг представитель Государственного таможенного комитета республики. По его словам, данная мера предусмотрена проектом госпрограммы Узбекистана на 2018 год.

Представитель Минюста сообщил, что в рамках госпрограммы планируется к лету подписать соответствующие соглашения по открытию "зеленых коридоров" для сокращения времени и стоимости таможенного оформления поставок плодоовощной продукции в указанные страны.

В декабре 2016 года правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" ("зеленый коридор"), принятое в декабре 2016 года. Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чай, дрожжи, горчица).

© Sputnik/ Игорь Зарембо Генпрокуратура проследит за упрощением таможенных процедур

Ранее заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин заявлял, что "зеленый таможенный коридор" до конца 2017 года должен был заработать на полную мощность. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито".

По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6% — до 708,8 миллиона долларов. При этом на долю Казахстана приходится 46,4% от общих поставок, в Россию поставлено 18%. По мнению экспертов, нерешенность вопросов по тарифам на транспортировку овощей и фруктов по территории РФ и Казахстана сдерживают объемы прямых поставок на российский рынок. Значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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