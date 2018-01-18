Всемирный банк готов расширять партнерство с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Всемирный банк готов к дальнейшему расширению партнерства с Узбекистаном в рамках реализации приоритетных национальных и региональных проектов, заявила главный управляющий ВБ Кристалина Георгиева на встрече с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в состав делегации международного финансового института также вошли вице-президент банка Сирил Мюллер, региональный директор Лилия Бурунчук, исполнительный директор Вернер Грубер и глава представительства в Узбекистане Хидеки Мори.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения партнерства в рамках приоритетных направлений развития Узбекистана в соответствии со Стратегией действий на 2017-2021 годы. Особое внимание уделено обеспечению качественной и своевременной подготовки, а также эффективной реализации инвестиционных проектов с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов Всемирного банка", — говорится в сообщении.

Приоритетными участники встречи выбрали проекты в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, модернизации социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства, развития финансового сектора, внедрения передовых технологий и знаний, механизмов государственно-частного партнерства, поддержки бизнеса, программ в области медицины и образования.

Георгиева передала Шавкату Мирзиёеву наилучшие пожелания от президента Всемирного банка Джима Ёнг Кима.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.