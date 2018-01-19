Узбекистан к 2030 году войдет в число стран с доходом выше среднего

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Узбекистан может к 2030 году войти в число стран с уровнем дохода выше среднего, сообщило представительство Всемирного банка (ВБ) в республике.

"Мы твердо убеждены, что Узбекистан обладает потенциалом, чтобы войти в число стран с уровнем доходов выше среднего к 2030 году, что является целью правительства", — заявила главный управляющий ВБ Кристалина Георгиева по итогам переговоров с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

Международный финансовый институт намерен и дальше содействовать программе реформ путем предоставления финансовой и технической помощи. В частности, в сфере улучшения доступа к услугам водоснабжения, энергетики, образования и здравоохранения.

Пресс-служба президента Узбекистана Всемирный банк готов расширять партнерство с Узбекистаном

"Продолжение смелых экономических и социальных реформ, улучшение деловой среды и укрепление соответствующих институциональных механизмов будут стимулировать приток дополнительных инвестиций в частный сектор, экономический рост и создание рабочих мест", — добавила Георгиева.

Узбекистан заявил о важных мерах по либерализации своей экономики, включая введение свободной конвертации национальной валюты и устранение барьеров для внешней торговли и инвестиций, считают во Всемирном банке. Кроме того, правительство осуществляет важные реформы по модернизации и диверсификации аграрного сектора, в том числе направленных на предоставление фермерам, занимающимся плодоовощеводством, и агропредприятиям доступа на внутренние и внешние рынки.

В состав делегации ВБ в Узбекистане также вошли вице-президент банка Сирил Мюллер, региональный директор Лилия Бурунчук, исполнительный директор Вернер Грубер и глава представительства в Узбекистане Хидеки Мори.

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