ЦБ назвал топ регионов, лидирующих по покупке и продаже валюты

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Центральный банк опубликовал данные по продаже и покупке иностранной валюты населением в прошлом году, сообщает корреспондент Sputnik.
Коммерческие банки с сентября по декабрь 2017 года приобрели у физических лиц 854 миллиона долларов.
"Основной объем операций по покупке иностранной валюты у населения пришелся на Ташкент — 32%, Самаркандскую — 10%, Ферганскую — 9%, Андижанскую — 8% и Наманганскую области — 7%", — отметили в регуляторе.
"Ежемесячный рост объемов продажи иностранной валюты физическим лицам объясняется переходом частных предпринимателей, занимающимися импортом, с неформального рынка в банковский сектор, доля которых в общем объеме продаж составила 60%, или 33,5 миллиона долларов", — сообщили в ЦБ.
В число регионов — лидеров по покупке долларов в банках вошли: Ташкент — 48%, Ташкентская — 12%, Наманганская и Ферганская — по 9%, Хорезмская области — 7%.
Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.