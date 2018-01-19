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Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте

ЦБ назвал топ регионов, лидирующих по покупке и продаже валюты

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Больше всего валюты покупали жители Ташкента, за ним следуют Самаркандская и Ферганская области

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Центральный банк опубликовал данные по продаже и покупке иностранной валюты населением в прошлом году, сообщает корреспондент Sputnik.

Коммерческие банки с сентября по декабрь 2017 года приобрели у физических лиц 854 миллиона долларов.

"Основной объем операций по покупке иностранной валюты у населения пришелся на Ташкент — 32%, Самаркандскую — 10%, Ферганскую — 9%, Андижанскую — 8% и Наманганскую области — 7%", — отметили в регуляторе.

В Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты
© Foto: GlobUz
Первый банкомат для обмена валюты появился в Узбекистане
Что касается продажи, то узбекские банки реализовали населению 56 миллионов долларов. При этом процесс имел постоянную положительную динамику все четыре месяца: в сентябре — 3,9 миллиона долларов, в октябре — 11,9 миллиона долларов, в ноябре — 17,8 миллиона долларов, в декабре — 22,3 миллиона долларов.

"Ежемесячный рост объемов продажи иностранной валюты физическим лицам объясняется переходом частных предпринимателей, занимающимися импортом, с неформального рынка в банковский сектор, доля которых в общем объеме продаж составила 60%, или 33,5 миллиона долларов", — сообщили в ЦБ.

В число регионов — лидеров по покупке долларов в банках вошли: Ташкент — 48%, Ташкентская — 12%, Наманганская и Ферганская — по 9%, Хорезмская области — 7%.

Очередь у банкомата
ANDREAS SOLARO / AFP
ЦБ разрешит снимать наличную валюту с конверсионных карт внутри страны
Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Ранее банки принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

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Теги:
валютные операции, валюта, Узбекистан



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