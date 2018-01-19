19:55 19 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Поезд ОАО РЖД, архивное фото

В 2017 году РЖД увеличили пассажироперевозки с Узбекистаном на 14,1%

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Экономика
Получить короткую ссылку
72 0 0

Всего в прошлом году поезда дальнего следования перевезли из России в страны дальнего зарубежья и обратно более 706,2 тысячи человек

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Узбекистаном в 2017 году выросли на 14,1%, сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Всего в прошлом году поезда дальнего следования перевезли в страны дальнего зарубежья и обратно более 706,2 тыс. человек, что на 9,7% превышает показатель 2016-го. Количество перевозок пассажиров со странами СНГ и Балтии также возросло.

"В частности, на 6,8% увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Латвией, на 3,2% — в сообщении Россия — Эстония. Кроме того, увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Таджикистаном (+ 66,3 %), Узбекистаном (+14,1%), Казахстаном (+ 7,4 %), Азербайджаном (+3,9%) и Кыргызстаном (+1%)", — говорится в сообщении.

Согласно графику движения поездов на 2017/2018 год, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию, Китай и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва и Эстония).

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
РЖД, Узбекистан, Россия, Железнодорожный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ниагарские водопады — это водопад Подкова, иногда еще называемый Канадским водопадом, Американский водопад и водопад Фата.
Ледяная стена: снимки Ниагарского водопада в мороз
СПУТНИК_Кадры из школы в Улан-Удэ, на которую было совершено нападение
Подросток напал на учителя и поджег класс русского языка в Улан-Удэ
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054