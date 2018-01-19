В 2017 году РЖД увеличили пассажироперевозки с Узбекистаном на 14,1%

Всего в прошлом году поезда дальнего следования перевезли из России в страны дальнего зарубежья и обратно более 706,2 тысячи человек

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Железнодорожные перевозки пассажиров между Россией и Узбекистаном в 2017 году выросли на 14,1%, сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

Всего в прошлом году поезда дальнего следования перевезли в страны дальнего зарубежья и обратно более 706,2 тыс. человек, что на 9,7% превышает показатель 2016-го. Количество перевозок пассажиров со странами СНГ и Балтии также возросло.

"В частности, на 6,8% увеличилось количество пассажиров, перевезенных между Россией и Латвией, на 3,2% — в сообщении Россия — Эстония. Кроме того, увеличилось количество перевезенных пассажиров в сообщении с Таджикистаном (+ 66,3 %), Узбекистаном (+14,1%), Казахстаном (+ 7,4 %), Азербайджаном (+3,9%) и Кыргызстаном (+1%)", — говорится в сообщении.

Согласно графику движения поездов на 2017/2018 год, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Финляндию, Италию, Польшу, Чехию, Китай и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва и Эстония).

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