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Узбекистан и Корея будут готовить специалистов для автомобилестроения

© Sputnik/ Константин Чалабов
Экономика
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Подписанный меморандум также предусматривает обмен учителями и профессорами и организацию служебных поездов

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Туринский политехнический университет в Ташкенте и ведущий колледж Южной Кореи Ajou motor, готовящий специалистов в сфере автомобилестроения, подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документ был подписан накануне главой корейского колледжа Шин Сунг Хо и ректором Туринского политехнического университета Конгратбаем Шариповым.

Как сообщили в пресс-службе "Узавтосаноата", стороны в рамках развития инновационных стартапов будут сотрудничать по таким направлениям, как дизайн автомобилей, архитектура, система управления, электроника, диагностика и навигация магистральных направлений.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен кадрами — учителями и профессорами, а также студентами. Запланирована организация служебных поездок и совместных международных конференций.

Сергей Когогин и председатель правления АО Узавтосаноат Умиджан Салимов подписали договор о сотрудничестве
© kamaz.ru
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В тот же день руководство корейской делегации встретилось и с председателем "Узавтосаноат". Стороны обсудили возможность применения корейской практики в учебных заведениях Узбекистана. Акцент был сделан на разработке двухгодовой учебной программы системы образования в профессиональных колледжах, которые предусмотрено перевести в распоряжение "Узавтосаноат".

Иностранные гости посетили также Ташкентский политехнический музей, полигон "Узавтосаноат" в Пскенте и предприятие GMPT.

Отметим, что колледж Ajou motor создан по инициативе корейской компании Daewoo. Учебное заведение готовит специалистов для таких компаний, как Hundai, GM Dаewоо и Кiа Моtors. Колледж расположен в центре страны, где развита автомобильная промышленность. На сегодняшний день учебное заведение работает над созданием гибридных, интеллектуальных и электромобилей.

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Теги:
Узавтосаноат, Южная Корея, Узбекистан



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