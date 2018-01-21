Заплати и лети, или Как в Узбекистане купить собственный самолет

Ожидается, что тесный контакт компании "Узбекистон хаво йуллари" с ее бизнес-партнерами даст новый импульс развитию бизнес-авиации в Узбекистане, о которой говорит ранее президент республики Шавкат Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. В Международном аэропорту города Ташкента имени Ислама Каримова состоялась встреча специалистов Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" и Arcos Jet и Bombardier Business Aircraft.

В рамках встречи были обсуждены перспективы сотрудничества. Программа включала и демонстрационный полёт самолета Bombardier над Ташкентом, передает пресс-служба НАК.

Стрингер Спутник Президент Узбекистана создаст в республике бизнес-авиацию

Ожидается, что тесный контакт компаний даст новый импульс развитию бизнес-авиации в Узбекистане, о которой говорит ранее президент республики Шавкат Мирзиёев.

По словам регионального вице-президента компании Bombardier Business Aircraft по Восточной Европе, России и странам СНГ Валерии Колючей, сотрудничество компаний в сфере развития бизнес-авиации даст свои положительные результате уже в самой ближайшей перспективе.

"Деятельность компании связана, в основном, с куплей-продажей самолетов, но мы успешно освоили и другие виды рынка бизнес-авиации — техническое обслуживание воздушных судов, подготовку членов экипажа и их правовую защиту, вопросы лизинга, страхования, финансирования, предварительной оценки, продажи или аренды самолетов", — отметила она.

В свою очередь, управляющий партнёр Arcos Jet Михаил Аленкин выразил надежду, что сотрудничество с «Узбекскими авиалиниями» станет платформой, которая послужит устойчивому развитию деловой авиации в регионе.

"Мы готовы предложить узбекским коллегам новые, весьма привлекательные возможности, начиная от поставки и покупки воздушных судов, их эксплуатации и коммерческой загрузки. Мы с радостью будем готовы поделиться своим опытом с нашими узбекскими коллегами. Думаю, что совместная работа поможет иностранным инвесторам и бизнесменам Узбекистана доставлять свою продукцию на внешние рынки и находить новых бизнес-партнеров", — подчеркнул он.

В рамках рабочей встречи была проведена презентация самолёта Bombardier. Участники ознакомились с его техническими характеристиками и авиационными возможностями.

По итогам переговоров было решено разработать и утвердить план совместных действий НАК и бизнес-партнеров.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.