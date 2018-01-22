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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева

Глава ВБ: узбеки очень предприимчивые, им нужно только условия создать

© Sputnik/ Максим Блинов
Экономика
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Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева высоко оценила реформы, связанные с либерализацией экономики в Узбекистане, назвав этот шаг "открытием экономики и возможностью развития торговли"

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. За последний год в Узбекистане произошло огромное количество перемен, и эти перемены надо осуществлять и дальше.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента РТ
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Об этом заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева в эксклюзивном интервью телеканалу "Узбекистан24", которое опубликовано на собственной странице президента Узбекистана в Facebook.

По ее словам, современный мир меняется с огромной быстротой, и люди должны быть готовы к переменам, к реформам. Узбеки имеют бизнес-хватку, и они способы менять свою жизнь к лучшему.

"В рейтинге Doing Business Всемирного банка, оценивающем благоприятность условий ведения бизнеса, Узбекистан попал в десятку чемпионов. На наш взгляд, это является индикатором духа перемен. То есть республика стала одной из лучших реформаторских стран", — подчеркнула она.

Это также можно заметить по возросшему оптимизму у узбеков, рассказала Георгиева.

"У нас во Всемирном банке тоже работают узбеки. И я чувствую этот оптимизм не только по их словам, но и вижу в их глазах", — поделилась она своими наблюдениями.

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Теги:
Всемирный банк, Узбекистан



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