Крупнейшая выставочная компания Узбекистана сменила название

Новое название позволит компании позиционировать себя в качестве единого организатора в Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Крупнейшая отечественная выставочная компания ITE Uzbekistan сменила название на ITECA Exhibitions, сообщает корреспондент Sputnik.

"Это решение обусловлено приведением фирменного наименования в соответствие с требованиями законодательства Узбекистана. При этом на период ребрендинга компания оставила за собой право на использование зарегистрированного товарного знака ITE Uzbekistan", — сообщили в компании.

Международная выставочная компания ITECA Exhibitions (ITE Uzbekistan) является официальным партнером британской ITE Group, а также членом UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии).

Новое название дополнит линейку брендов ITE Group наряду с ITECA Caspian (Азербайджан) и ITECA (Казахстан), а также позволит компании позиционировать себя в качестве единого организатора в регионе. Новый логотип выдержан в аналогичной концепции партнерских офисов ITE в регионе Центральная Азия и Кавказ.

ITECA Exhibitions ежегодно организует 19 выставок в Узбекистане по различным стратегическим направлениям экономики. Это строительство, пищевая индустрия, здравоохранение, нефть и газ, транспорт, текстильное машиностроение, энергетика, химия, машиностроение и другие сферы. Дебютная выставка ITE в Узбекистане состоялась в 1995 году.

Напомним, что использование в названиях компаний слов "Узбекистан" и "Республика Узбекистан", а также производных от них регламентируется специальным постановлением правительства, принятым в 2014 году.

В числе тех, кому разрешено это делать, компании, в уставном фонде которых государственная доля превышает 50%, государственные унитарные предприятия, объединения юридических лиц республиканского значения, республиканские негосударственные некоммерческие организации и предприятия с иностранными инвестициями.

Правда, в последнем случае будет необходимо специальное обращение органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах.

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