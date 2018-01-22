15:24 22 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Как делают автомобили GM Uzbekistan

GM Uzbekistan снимает с производства Chevrolet Orlando

© Новости Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
46021

Компания прекратила регистрацию заявок на автомобили данной модели

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в первом квартале 2018 года прекратит сборку автомобилей Chevrolet Orlando, сообщает корреспондент Sputnik.

Это будет сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда. В этой связи компания прекратила регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели.

"GM Uzbekistan совместно с дилерскими предприятиями обеспечит выполнение своих обязательств перед потребителями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей Chevrolet Orlando конечным покупателям, оформившим заявки на получение контрактов или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах", — отметили в компании.

Производство минивэна Orlando осуществляется на мощностях в Хорезмской области по технологии крупноузловой сборки. Автомобиль комплектуется экономичным 1,8-литровым двигателем мощностью 141 лошадиная сила со средним расходом топлива 7,9 литра на 100 км и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan в 2017 году увеличила производство в 1,6 раза
Автомобиль оснащен передними и боковыми подушками безопасности, антиблокировочной системой, регулируемой по высоте рулевой колонкой, электрическими боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, функцией регулировки передних сидений по четырем направлениям. Из дополнительных опций имеется датчик дождя, климат-контроль, круиз-контроль и парковочный сенсор.

Ранее компания сообщала, что намерена запустить в 2019 году серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

Tracker будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%.

Chevrolet Orlando — пятидверный семиместный семейный автомобиль на платформе Chevrolet Cruze, который выпускается компанией General Motors под маркой Chevrolet. Впервые его представили в октябре 2008 года на Парижском автосалоне в виде концепт-кара. Серийное производство началось в 2010 году.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Chevrolet, GM Uzbekistan, Автомобильная промышленность, Автомобили



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

  • Вид на Бакинскую бухту, фото из архива
    В борьбе за выставку

    После снятия Парижем своей кандидатуры на проведение международной выставки EXPO-2025 у азербайджанской столицы осталось только два конкурента.

  • Обвиняемые по делу Регнума в зале суда
    Дайте срок!

    Государственный обвинитель попросит реальный срок для белорусских авторов российского информационного агентства Regnum.

  • Ски-тур.
    Вставай на лыжи

    О развитии зимних видов спорта в Абхазии рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски".

  • Президент Премьер-Министр и Министр Обороны Армении
    Ставки сделаны

    Кого видит Москва в кресле армянского премьер-министра после того, как в апреле завершится процесс преобразования политической системы республики?

  • Рижский завод шампанских вин
    Где же кружка?

    В прошлом году в Латвии значительно увеличилось производство спирта, а также выросли объемы экспорта алкогольной продукции в Россию.

  • Французские военные
    Триста французов

    В понедельник в литовской Рукле состоится торжественная встреча французского контингента международного батальона НАТО численностью 300 бойцов

  • Флаг Румынии
    Не брат ты мне…

    Менее трети жителей Румынии считают объединение их страны с Молдовой необходимым или очень необходимым.

  • Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
    Обреченные экономики

    Балтийские экономики не смогут развиваться, пока Латвия, Литва и Эстония являются членами Евросоюза, считает экономический эксперт.

  • Алан Хугаев стал лучшим боксером чемпионата Осетии
    Не только гранды

    В рамках вечера бокса, который пройдет в Сочи 3 февраля, помимо чемпиона мира по версии IBF Мурата Гассиева, на ринг выйдет еще один осетинский боец.

  • Зимняя трасса
    Инспектор мороз

    В столице Казахстана Астане и еще шести областях республики из-за мороза ограничено движение по трассам дизельных автомобилей и общественного транспорта.

  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

  • Сироджиддин Аслов, архивное фото
    Призыв о помощи

    Глава МИД Таджикистана призвал международное сообщество оказать безвозмездную помощь Афганистану в реализации социально-экономических проектов

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Гонка Героев — командная военно-спортивная игра в Российской Федерации. Проводится при поддержке Минобороны России. Впервые проходит на северной петле трассы Нюрбургринг в Германии.
"Гонка героев" захватила Европу: как участники прошли путь "Формулы-1"
Что белорусы знают об Узбекистане
В Ташкенте тепло и вкусно готовят: что белорусы думают об узбеках
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054