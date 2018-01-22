GM Uzbekistan снимает с производства Chevrolet Orlando

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекский автопроизводитель GM Uzbekistan в первом квартале 2018 года прекратит сборку автомобилей Chevrolet Orlando, сообщает корреспондент Sputnik.

Это будет сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда. В этой связи компания прекратила регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели.

"GM Uzbekistan совместно с дилерскими предприятиями обеспечит выполнение своих обязательств перед потребителями и особо подчеркивает, что поставка автомобилей Chevrolet Orlando конечным покупателям, оформившим заявки на получение контрактов или заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах", — отметили в компании.

Производство минивэна Orlando осуществляется на мощностях в Хорезмской области по технологии крупноузловой сборки. Автомобиль комплектуется экономичным 1,8-литровым двигателем мощностью 141 лошадиная сила со средним расходом топлива 7,9 литра на 100 км и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобиль оснащен передними и боковыми подушками безопасности, антиблокировочной системой, регулируемой по высоте рулевой колонкой, электрическими боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, функцией регулировки передних сидений по четырем направлениям. Из дополнительных опций имеется датчик дождя, климат-контроль, круиз-контроль и парковочный сенсор.

Ранее компания сообщала, что намерена запустить в 2019 году серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt.

Tracker будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%.

Chevrolet Orlando — пятидверный семиместный семейный автомобиль на платформе Chevrolet Cruze, который выпускается компанией General Motors под маркой Chevrolet. Впервые его представили в октябре 2008 года на Парижском автосалоне в виде концепт-кара. Серийное производство началось в 2010 году.

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