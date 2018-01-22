В Узбекистане завершают строительство новой ж/д линии Ургенч — Хива

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Узбекские железнодорожники завершают строительство новой электрифицированной линии Ургенч — Хива, сообщает корреспондент Sputnik.

Общая стоимость проекта оценивается в 35,9 миллиона долларов. На сегодняшний день уже проложено 29,6 километра стального полотна. Общая протяженность новой линии составит примерно 33 километра.

"Учитывая то, что по новой железной дороге будут ездить современные электропоезда, в том числе высокоскоростные, в строительстве применяются передовые технологии. Проект разработан "Боштранслойиха", он должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году", — отметили в "Узбекистон темир йуллари".

В рамках проекта уже выполнена 831 тысяча кубометров земельных работ, построено 124 искусственных сооружения, возведено шесть путепроводов и мостов. В строительных работах занято более 350 опытных специалистов, используется порядка 70 единиц современной техники и механизмов.

Кроме того, в Хиве пассажиров встретит современный вокзал, который одновременно может обслуживать до 200 человек. Учитывая, что объект будет максимально близко расположен к всемирно известному памятнику — городу-музею под открытым небом Ичан-Кала, проект вокзала специально разрабатывался с учетом сочетания с окружающей древней архитектурой.

Дизайн сооружения будет сочетать в себе национальные орнаменты и образцы хивинского зодчества, гармонировать с историческим комплексом. Вокзал также оснащен современным оборудованием, здесь появятся VIP-зал, комната матери и ребенка, медицинский кабинет, а на привокзальной площади будет построен современный музыкальный фонтан. В настоящее время здесь ведутся строительно-монтажные работы.

В начале декабря прошло года железнодорожники запустили линию Бухара — Мискин общей протяженностью 335 километров, адаптированную под скоростные поезда. Ранее составы из Ташкента в Ургенч шли по магистрали Навои — Учкудук — Мискин протяженностью 1064 километра, а с завершением проекта эта дистанция сократилась почти на 100 километров.

Соответственно, после запуска участка Ургенч — Хива туристы смогут на комфортабельном скоростном поезде "Афросиаб" без проблем перемещаться между историческими жемчужинами Узбекистана — Ташкентом, Бухарой, Самаркандом и Хивой.

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