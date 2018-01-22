Сум продолжает падать по отношению к доллару и евро

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 13 сумов — до 9978.77 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.