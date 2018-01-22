Сум продолжает падать по отношению к доллару и евро

Центральный банк Узбекистана с 22 января установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 13 сумов — до 9978.77 сума.

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По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 18 сумов и составил 8163.93 сума, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка. Рубль подорожал незначительно — на 0,11 сума — и стоит 144.08 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

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