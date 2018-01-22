Производители текстиля Узбекистана едут на выставку в Нью-Йорк

В выставке примут участие более 500 крупных производителей текстильной продукции из 50 стран мира, ежегодно ее посещают более 20 тысяч человек

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Производители текстиля из Узбекистана примут участие на всемирно известной выставке "Texworld USA" в Нью-Йорке.

В составе узбекской делегации руководители Ассоциации "Узтекстильпром", а также представители таких крупных текстильных предприятий Узбекистана, как "Nil-Granit", "Lukbo Textile", "Oq Saroy Textile", "Zarbdor textile", "Elegant Garment Textile" и "Favourite Textile Group", которые представляют Ташкент, Андижанскую, Джизакскую, Кашкадарьинскую и Ташкентскую области, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

"TexWorld USA" — крупнейшая международная текстильная выставка, организуемая с 2006 года. На ней будут представлены новые образцы тканей, текстильных материалов и аксессуаров, а также готовой одежды. В мероприятии принимают участие порядка 500 крупных производителей текстильной продукции, ведущих компаний-дизайнеров одежды и мировых торговых сетей из более 50 стран, в том числе Германии, Италии, Канады, Турции, Мексики, Бразилии, Китая, Индии, Пакистана, Южной Кореи и др. Каждый раз выставку посещает более 20 тысяч человек.

В рамках мероприятия узбекская делегация намерена продемонстрировать изделия готовой текстильной продукции Узбекистана, ознакомить участников выставки с производственными возможностями предприятий текстильной отрасли республики, а также провести переговоры с американскими партнерами по поставкам узбекской продукции на рынок США.

"Текстильный сектор Узбекистана обладает огромным потенциалом, который можно выгодно представить в Соединенных Штатах. Именно в этом я вижу цель в участии узбекских производителей текстиля в выставке", — отметил генеральный менеджер компании "Cambridge Consulting Group" М.Эр.

"Cambridge Consulting Group" ведет переговоры с узбекскими участниками выставки для изучения возможностей их вхождения на американский рынок.

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