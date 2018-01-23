"Узбекнефтегаз" открыл новое месторождение газоконденсата на Устюрте

В ближайшее время будет выполнена оценка прироста запасов углеводородов и подготовлены предложения по дальнейшим направлениям геологоразведочных работ на месторождении Нижний Сургиль

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" открыла новые промышленные запасы газового конденсата на площади Нижний Сургиль плато Устюрт в Каракалпакстане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Несмотря на неблагоприятные условия и резкие перепады температур, в этом регионе специалисты установили буровую вышку №1 и заложили первую скважину. Прогнозы отечественных исследователей-геологов подтвердились — из скважины пошли первые кубометры газа", — отметили в "Узбекнефтегазе".

В начале января 2018 года на глубине 3600 метров специалистам компании удалось обнаружить наличие промышленных объемов газа и конденсата. В ближайшее время будет выполнена оценка прироста запасов углеводородов и подготовлены предложения по дальнейшим направлениям геологоразведочных работ на месторождении Нижний Сургиль.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Узбекистан планирует увеличить добычу газа на 17% в 2018 году

Отметим, что плато Устюрт является одним из важнейших источников для прироста углеводородов. В конце 2016 года GPD (дочерняя структура Gazprom International) и "Узбекнефтегаз" создали СП NaturalGas-Stream для добычи газа на месторождениях Устюрта.

Проект предусматривает создание в течение ближайших 10 лет мощностей по добыче полутора миллиардов кубометров газа и 76 тысяч тонн конденсата. Объем инвестиций — 700 миллионов долларов.

Всего "Узбекнефтегаз" к 2022 году планирует направить 3,9 миллиарда долларов на программу увеличения добычи углеводородного сырья, прогнозируя прирост добычи природного газа в объеме 53,5 миллиарда кубометров, газового конденсата — 1,1 миллиона тонн и нефти — 1,9 миллиона тонн.

По итогам прошлого года в стране было добыто 56,4 миллиарда кубометров газа с ростом на 0,5% к 2016 году и 806 тысяч тонн нефти (падение на 6,3%).

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