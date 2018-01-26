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Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
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Водителей сгоревшего автобуса привезли в суд в Актобе
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Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

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Нужно ли разрешить трудоустройство в Узбекистане без прописки?
  • Да, нужно давать всем людям возможность заработать
    48.3% (120)
  • Я против, это приведет к бесконтрольным операциям и серым схемам
    7.7% (19)
  • Какой-то контроль приезжающих все равно нужен, но не такой жесткий
    25.0% (62)
  • Наоборот, нужен более жесткий контроль за приезжими
    10.5% (26)
  • На практике все равно работодатель будет решать на свое усмотрение
    8.5% (21)
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