Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары – разрешат ею пользоваться только компании Coca-Cola.
Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев рассказал корреспонденту Sputnik, какая работа по борьбе с изменением климата и устранением его последствий сегодня ведется в регионе
До конца 2018 года планируется поставить в эти страны не менее 500 малолитражек
Планируется маркировать молоко, сливки, йогурты, кофе, консервы из рыбы и полуфабрикаты из плодоовощей, это позволит отследить весь путь товаров от производителя до прилавка и снизить объем контрафакта