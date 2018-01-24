Узбекистан запустит единую систему маркировки товаров

Планируется маркировать молоко, сливки, йогурты, кофе, консервы из рыбы и полуфабрикаты из плодоовощей, это позволит отследить весь путь товаров от производителя до прилавка и снизить объем контрафакта

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан намерен поэтапно внедрить единую систему маркировки отдельных видов товаров идентификационными знаками (стикерами), сообщает корреспондент Sputnik.

Нововведения предусмотрены разрабатываемым сегодня проектом постановления правительства.

Система, по оценкам экспертов, позволит отслеживать весь путь товаров от производителя до прилавка, снизить количество контрафактной и нелегальной продукции. Однако пока непонятно, как введение новых правил повлияет на стоимость продукции и в каком формате будет проводиться маркировка.

В число товаров, которые планируется маркировать, попали молоко, сливки, йогурт, кефир, кофе и его заменители, чай, готовые и консервированные продукты из мяса, рыбы, моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных, икра осетровых, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

Кроме того, в списке оливковое, подсолнечное, соевое, кукурузное и арахисовое масло, мороженое, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, фармацевтическая продукция и сигареты. При этом перечень товаров будет постепенно расширяться за счет новых позиций по мере развития единой системы.

Sputnik / Стрингер Кнут и пряник для продовольственной безопасности Узбекистана

Реализация потребительских товаров, производимых и импортируемых в Узбекистан до 1 октября 2018 года и подлежащих обязательному маркированию, может осуществляться в торговой сети без маркировки до 1 апреля 2019 года. При этом продажа товаров, которые будут в последующем добавляться в перечень, разрешается без маркировки в течение 180 дней со дня его включения.

Ответственность за маркировку товаров возлагается на их производителей и импортеров. Со стороны государства исполнение обязательств будут контролировать Государственный таможенный комитет и Государственный налоговый комитет.

Новая система может быть введена уже к концу 2018 года.

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