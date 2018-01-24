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Торговый зал супермаркета

Узбекистан запустит единую систему маркировки товаров

Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Планируется маркировать молоко, сливки, йогурты, кофе, консервы из рыбы и полуфабрикаты из плодоовощей, это позволит отследить весь путь товаров от производителя до прилавка и снизить объем контрафакта

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан намерен поэтапно внедрить единую систему маркировки отдельных видов товаров идентификационными знаками (стикерами), сообщает корреспондент Sputnik.

Подпись документов
© pixabay
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Система, по оценкам экспертов, позволит отслеживать весь путь товаров от производителя до прилавка, снизить количество контрафактной и нелегальной продукции. Однако пока непонятно, как введение новых правил повлияет на стоимость продукции и в каком формате будет проводиться маркировка.

В число товаров, которые планируется маркировать, попали молоко, сливки, йогурт, кефир, кофе и его заменители, чай, готовые и консервированные продукты из мяса, рыбы, моллюсков, ракообразных и прочих водных беспозвоночных, икра осетровых, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

Кроме того, в списке оливковое, подсолнечное, соевое, кукурузное и арахисовое масло, мороженое, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус, фармацевтическая продукция и сигареты. При этом перечень товаров будет постепенно расширяться за счет новых позиций по мере развития единой системы.

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Sputnik / Стрингер
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Реализация потребительских товаров, производимых и импортируемых в Узбекистан до 1 октября 2018 года и подлежащих обязательному маркированию, может осуществляться в торговой сети без маркировки до 1 апреля 2019 года. При этом продажа товаров, которые будут в последующем добавляться в перечень, разрешается без маркировки в течение 180 дней со дня его включения.

Ответственность за маркировку товаров возлагается на их производителей и импортеров. Со стороны государства исполнение обязательств будут контролировать Государственный таможенный комитет и Государственный налоговый комитет.

Новая система может быть введена уже к концу 2018 года.

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Теги:
орехи, кофе, чай, молоко, Фрукты, овощи, Узбекистан



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