GM Uzbekistan начала поставки автомобилей Spark в Ливан и Иорданию

До конца 2018 года планируется поставить в эти страны не менее 500 малолитражек

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Компания GM Uzbekistan начала экспортные поставки автомобилей Chevrolet Spark на рынки стран Ближнего Востока, сообщили корреспонденту Sputnik в среду в пресс-службе производителя.

Первая партия автомобилей была отгружена накануне в Ливан и Иорданию. При этом до конца 2018 года планируется поставить не менее 500 малолитражек в эти страны.

"Сейчас также завершается проработка экспорта автомобилей Chevrolet Spark в Тунис. Все это делается в рамках реализации стратегии по расширению географии экспорта и выходу на новые рынки", — отметили в пресс-службе компании.

На днях узбекский производитель заявил о завершении производства модели Chevrolet Orlando уже в начале этого года. Это будет сделано в рамках глобальной стратегии General Motors по обновлению модельного ряда. В этой связи компания прекратила регистрацию заявок на получение договоров на поставку автомобилей данной модели.

В 2019 году GM Uzbekistan намерена запустить серийное производство двух новых моделей — внедорожника Tracker и модернизированной модели Cobalt. Tracker будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Расход топлива на 100 километров составит 8,1 литра. Производство будет осуществлено по полному технологическому циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой. Уровень локализации автомобиля превысит 50%.

По данным Госкомстата, производство автомобилей на СП GM Uzbekistan по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи единиц. Больше всего было произведено автомобилей марки Nexia — более 34 тысяч единиц, меньше всего изготовлено автомобилей Orlando — всего 388 единиц.

В настоящее время проектная мощность GM Uzbekistan составляет 250 тысяч автомобилей в год, предприятие освоило выпуск девяти марок автомобилей.

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