ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары в производстве пищевых продуктов поэтапно заменив ее одноразовой стеклотарой, сообщает корреспондент Sputnik.

Эти меры предусмотрены постановлением правительства, которое сейчас разрабатывает Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации.

Оборотную тару планируется запретить при выпуске консервированной плодоовощной продукции, детского питания, газированных и виноградных вин, минеральной газированной и негазированной воды, различных безалкогольных напитков, а также коньяков, водки и ликероводочной продукции.

Единственное предприятие страны, которому разрешат использование оборотной тары, станет СП Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, выпускающее минеральную воду и ряд безалкогольных газированных и негазированных напитков.

Кроме того, для развития новой системы в регионах страны планируется создать сеть пунктов приёма стеклотары.

Для насыщения внутреннего рынка необходимой тарой крупнейший узбекский производитель специализированной стеклотары Asl Oyna в ближайшие годы инвестирует 178 миллионов долларов в расширение своих мощностей.

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Предприятие намерено расширить действующее производство в три раза — с 200 до 600 миллионов условных единиц в год. Это произойдет за счет строительства 3, 4 и 5-й стекловарочных печей и завода по обогащению сырьевых материалов для стекольного производства. Для этого будет приобретено технологическое оборудование общей стоимостью порядка 130 миллионов долларов.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет привлечения льготного кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 100 миллионов долларов, а также инвестиций Национального банка на 30 миллионов долларов и других источников.

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