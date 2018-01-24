ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Узбекистан планирует запретить использование оборотной тары в производстве пищевых продуктов поэтапно заменив ее одноразовой стеклотарой, сообщает корреспондент Sputnik.
Оборотную тару планируется запретить при выпуске консервированной плодоовощной продукции, детского питания, газированных и виноградных вин, минеральной газированной и негазированной воды, различных безалкогольных напитков, а также коньяков, водки и ликероводочной продукции.
Единственное предприятие страны, которому разрешат использование оборотной тары, станет СП Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, выпускающее минеральную воду и ряд безалкогольных газированных и негазированных напитков.
Кроме того, для развития новой системы в регионах страны планируется создать сеть пунктов приёма стеклотары.
Для насыщения внутреннего рынка необходимой тарой крупнейший узбекский производитель специализированной стеклотары Asl Oyna в ближайшие годы инвестирует 178 миллионов долларов в расширение своих мощностей.
Финансирование проектов будет осуществляться за счет привлечения льготного кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана в размере 100 миллионов долларов, а также инвестиций Национального банка на 30 миллионов долларов и других источников.
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