21:52 25 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Началось строительство скважины на крупнейшем месторождении Узбекистана

Началось строительство скважины на крупнейшем месторождении Узбекистана

RoyalUZ
Экономика
Получить короткую ссылку
35520

На текущий момент запасы месторождения и всего инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров природного газа

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Surhan Gas Chemical Operating Company начал строительство оценочной скважины на месторождении "25 лет независимости", которое уже называют крупнейшим в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

На текущий момент запасы месторождения и всего инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров природного газа. Оценочная скважина позволит подтвердить запасы углеводородов.

В качестве бурового подрядчика привлечена международная буровая компания Eriell с большим опытом реализации проектов на территории Центральной Азии, Российской Федерации и Ближнего Востока.

"Для строительства скважины изготовлена уникальная установка с повышенной грузоподъёмностью для работы в сложных геологических условиях сероводородной агрессии, аномального пластового давления и температуры. Сервисные услуги в рамках проекта предоставляют ведущие международные сервисные подрядчики: Baker Hghes, Halliburton и NOV", — отметили в Surhan Gas Chemical Operating Company.

Помимо бурения скважины в настоящее время на месторождении проводится экологический аудит контрактной площади всего блока, начата работа с международными консультантами по организации маркетингового исследования, концептуальной проработке проекта и аудиту запасов.

Акционерами оператора выступают Gas Project Development Central Asia AG (СП Газпромбанка и "Газпрома"), АК "Узнефтегаздобыча" (входит в "Узбекнефтегаз") и Altmax Holding Ltd (подконтрольна российскому бизнесмену Андрею Филатову).

Соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении инвестиционного блока "Узбекистон Мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле прошлого года.

Газовое месторождение в Узбекистане
© Sputnik/ Алексей Никольский
"Узбекнефтегаз" открыл новое месторождение газоконденсата на Устюрте
Проект освоения месторождения предполагает два этапа. После проведения дополнительных геологоразведочных работ и организации добычи оно станет ресурсной базой для газоперерабатывающего комплекса и газохимического производства (полиэтилен, полипропилен, сера).

В перспективе на базе комплекса планируется осуществлять глубокую переработку газа и производство олефинов (этиленгликоль, каучук, полиэтилентерафталат). Объемы переработки газа могут быть доведены до 2 миллиардов кубометров в год на первом этапе и до 4 миллиардов кубометров в год на втором.

Общий объем инвестиций в рамках соглашения может достигнуть 5,8 миллиардов долларов, что позволит инвестиционному проекту стать крупнейшим в современной истории Узбекистана. Финансирование проекта будет осуществляться исходя из принципов международного проектного финансирования, с привлечением крупных международных финансовых институтов и экспортно-кредитных агентств, отмечает издание.

Теги:
Узбекистан, Газ, Добывающая промышленность



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения на полигоне Алагяз
    Горы по плечо

    Российские военнослужащие базы ЮВО в Армении на занятиях по "экстремальному" вождению бронетехники успешно преодолели все горные препятствия.

  • Флаги США и Евросоюза, архивное фото
    Упрямая Латвия

    Европейцы признали антироссийские санкции США негодным инструментом, который не работает, но Латвия продолжает упрямиться.

  • Здание компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Тема для разговора

    "Лаборатория Касперского" продолжит диалог с властями Литвы после того, как они запретили госструктурам использовать продукцию компании.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Владимир Высоцкий: "Если не любил — значит, и не жил"
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054