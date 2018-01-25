Началось строительство скважины на крупнейшем месторождении Узбекистана

На текущий момент запасы месторождения и всего инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров природного газа

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Surhan Gas Chemical Operating Company начал строительство оценочной скважины на месторождении "25 лет независимости", которое уже называют крупнейшим в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

На текущий момент запасы месторождения и всего инвестиционного блока "Узбекистон мустакиллиги" оцениваются более чем в 100 миллиардов кубометров природного газа. Оценочная скважина позволит подтвердить запасы углеводородов.

В качестве бурового подрядчика привлечена международная буровая компания Eriell с большим опытом реализации проектов на территории Центральной Азии, Российской Федерации и Ближнего Востока.

"Для строительства скважины изготовлена уникальная установка с повышенной грузоподъёмностью для работы в сложных геологических условиях сероводородной агрессии, аномального пластового давления и температуры. Сервисные услуги в рамках проекта предоставляют ведущие международные сервисные подрядчики: Baker Hghes, Halliburton и NOV", — отметили в Surhan Gas Chemical Operating Company.

Помимо бурения скважины в настоящее время на месторождении проводится экологический аудит контрактной площади всего блока, начата работа с международными консультантами по организации маркетингового исследования, концептуальной проработке проекта и аудиту запасов.

Акционерами оператора выступают Gas Project Development Central Asia AG (СП Газпромбанка и "Газпрома"), АК "Узнефтегаздобыча" (входит в "Узбекнефтегаз") и Altmax Holding Ltd (подконтрольна российскому бизнесмену Андрею Филатову).

Соглашение о разделе продукции (СРП) в отношении инвестиционного блока "Узбекистон Мустакиллиги" с доразведкой и разработкой месторождения "Мустакилликнинг 25 йиллиги" было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле прошлого года.

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Проект освоения месторождения предполагает два этапа. После проведения дополнительных геологоразведочных работ и организации добычи оно станет ресурсной базой для газоперерабатывающего комплекса и газохимического производства (полиэтилен, полипропилен, сера).

В перспективе на базе комплекса планируется осуществлять глубокую переработку газа и производство олефинов (этиленгликоль, каучук, полиэтилентерафталат). Объемы переработки газа могут быть доведены до 2 миллиардов кубометров в год на первом этапе и до 4 миллиардов кубометров в год на втором.

Общий объем инвестиций в рамках соглашения может достигнуть 5,8 миллиардов долларов, что позволит инвестиционному проекту стать крупнейшим в современной истории Узбекистана. Финансирование проекта будет осуществляться исходя из принципов международного проектного финансирования, с привлечением крупных международных финансовых институтов и экспортно-кредитных агентств, отмечает издание.