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Логотип компании Amazon.com

Узбекские товары будут продавать на американском сайте Amazon

© Flickr/ Mike Mozart
Экономика
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Поставка крупной партии текстиля из Узбекистана будет доставляться на американский рынок, такие договоренности были достигнуты во время участия на выставке "TexWorldUSA" в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На международной текстильной выставке "TexWorld USA" в Нью-Йорке подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией "Узтекстильпром" и ведущим производителем современного текстильного оборудования.

Стенд Узбекистана, архивное фото
© Jahon
Текстильщики сменят маркировку Made in Uzbekistan на Uztextile
В мероприятии приняло участие более 25 тысяч посетителей из более чем 60 государств, в том числе представители крупных дизайнерских и торговых компаний текстильной продукции. Павильоны страны были лишь у Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

Особое внимание привлекли трикотажные майки, футболки, рубашки "поло", "толстовки" для детей подростков и взрослых. Популярностью пользовались золотошвейные мужские и женские халаты из Узбекистана.

На выставке достигнуты договоренности о поставках крупной партии текстильной продукции Узбекистана на американский рынок, использованию возможностей торгового дома "Узтрейд" в Нью-Йорке для доставки некоторым торговым компаниям США пробных партий текстильных товаров. 

"Проработаны пути реализации узбекских товаров через систему онлайн продаж, включая Амазон, а также доставки их по почте в США. В США зарегистрирован бренд "Фергана", продвигается другой бренд "Узбекистан", — подвел итоги выставки начальник экспортного департамента АО "Текстильпром" Жасур Рустамбеков.

Образцы тканей
© Flickr/ Chris
Производители текстиля из Узбекистана едут на выставку в Нью-Йорк
Специалист по продвижению товаров на американском рынке К.Кангал отметил, что уже 30 лет работает с компаниями, поставляющими товары в крупные торговые сети США. "Узбекский текстиль удивил меня высоким качеством пошива, цветовой гаммы и кройки", — отметил специалист по продвижению товаров на американском рынке К.Кангал.

Кроме того, собеседник сообщил, что договорился с компанией из Узбекистана "Нил Гранит" о подписании конкретных контрактов с американскими брокерами, которые готовы закупать по 100 тысяч текстильных изделий в месяц.

 

Теги:
поставки, хлопок, ткань, текстиль, Узбекистан, США



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