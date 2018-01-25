Узбекские товары будут продавать на американском сайте Amazon

Поставка крупной партии текстиля из Узбекистана будет доставляться на американский рынок, такие договоренности были достигнуты во время участия на выставке "TexWorldUSA" в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На международной текстильной выставке "TexWorld USA" в Нью-Йорке подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией "Узтекстильпром" и ведущим производителем современного текстильного оборудования.

В мероприятии приняло участие более 25 тысяч посетителей из более чем 60 государств, в том числе представители крупных дизайнерских и торговых компаний текстильной продукции. Павильоны страны были лишь у Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

Особое внимание привлекли трикотажные майки, футболки, рубашки "поло", "толстовки" для детей подростков и взрослых. Популярностью пользовались золотошвейные мужские и женские халаты из Узбекистана.

На выставке достигнуты договоренности о поставках крупной партии текстильной продукции Узбекистана на американский рынок, использованию возможностей торгового дома "Узтрейд" в Нью-Йорке для доставки некоторым торговым компаниям США пробных партий текстильных товаров.

"Проработаны пути реализации узбекских товаров через систему онлайн продаж, включая Амазон, а также доставки их по почте в США. В США зарегистрирован бренд "Фергана", продвигается другой бренд "Узбекистан", — подвел итоги выставки начальник экспортного департамента АО "Текстильпром" Жасур Рустамбеков.

Специалист по продвижению товаров на американском рынке К.Кангал отметил, что уже 30 лет работает с компаниями, поставляющими товары в крупные торговые сети США. "Узбекский текстиль удивил меня высоким качеством пошива, цветовой гаммы и кройки", — отметил специалист по продвижению товаров на американском рынке К.Кангал.

Кроме того, собеседник сообщил, что договорился с компанией из Узбекистана "Нил Гранит" о подписании конкретных контрактов с американскими брокерами, которые готовы закупать по 100 тысяч текстильных изделий в месяц.