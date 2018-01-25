Узбекские товары будут продавать на американском сайте Amazon

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. На международной текстильной выставке "TexWorld USA" в Нью-Йорке подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией "Узтекстильпром" и ведущим производителем современного текстильного оборудования.
Особое внимание привлекли трикотажные майки, футболки, рубашки "поло", "толстовки" для детей подростков и взрослых. Популярностью пользовались золотошвейные мужские и женские халаты из Узбекистана.
На выставке достигнуты договоренности о поставках крупной партии текстильной продукции Узбекистана на американский рынок, использованию возможностей торгового дома "Узтрейд" в Нью-Йорке для доставки некоторым торговым компаниям США пробных партий текстильных товаров.
"Проработаны пути реализации узбекских товаров через систему онлайн продаж, включая Амазон, а также доставки их по почте в США. В США зарегистрирован бренд "Фергана", продвигается другой бренд "Узбекистан", — подвел итоги выставки начальник экспортного департамента АО "Текстильпром" Жасур Рустамбеков.
Кроме того, собеседник сообщил, что договорился с компанией из Узбекистана "Нил Гранит" о подписании конкретных контрактов с американскими брокерами, которые готовы закупать по 100 тысяч текстильных изделий в месяц.