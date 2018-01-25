Шавкат Мирзиёев раскритиковал "Узбекнефтегаз"

Прогноз по добыче природного газа и производству нефтяной продукции не был выполнен из-за отсутствия должного запаса ресурсов, в 2018 году за счет открытия новых месторождений запас природного газа будет увеличен на 57 миллиардов кубометров

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание об итогах работы геолого-разведочных работах и добычи "Узбекнефтегаз".

RoyalUZ Началось строительство скважины на крупнейшем месторождении Узбекистана

Прогноз по добыче природного газа и производству нефтяной продукции на 2017 год не был выполнен вследствие отсутствия должного роста запасов. Прогноз по объемам буровых работ в процессе геологоразведки выполнен на 77%. Выполнение этих работ в полном объеме позволило бы обеспечить прирост запасов.

Отмечалось, что в 2018 году за счет открытия новых месторождений согласно Государственной программе геолого-разведочных работ необходимо увеличить объем запасов природного газа на 57 миллиардов кубометров, запасов нефти и конденсата — на 3,6 миллиона тонн.

В текущем году для обеспечения добычи 63 миллиардов кубометров природного газа, 3 миллионов тонн нефти и конденсата следует завершить строительство 255 новых скважин и 26 новых технологических объектов, капитально отремонтировать 76 скважин, передает пресс-служба президента Узбекистана.

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АО "Узбекнефтегаз" планирует реализовать 24 инвестиционных проекта на 2 миллиарда 756 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на реализацию таких проектов, как строительство и обеспечение современными технологиями Джизакского нефтеперерабатывающего завода, оснащение второй очереди Кандымского газоперерабатывающего комплекса и обустройство Кандымской группы месторождений, производство жидкого синтетического топлива в Шуртанском газохимическом комплексе, разведка месторождения "25 лет Независимости" в Сурхандарье и разработка его технико-экономического обоснования.

Определены задачи по разработке концепции развития нефтегазовой отрасли до 2030 года, ускорению работы по выявлению кредитного рейтинга АО "Узбекнефтегаз".