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Узбекистан получил первые российские беспилотники

© Sputnik/ Игорь Зарембо
Экономика
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Сейчас идет оформление документов и тестовые испытания беспилотников, ранее специалисты компании прошли в России специальные курсы повышения квалификации по использованию беспилотных авиационных систем данного типа

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Компания "Беспилотные технологии", входящая в структуру "Узбекозиковкатхолдинга", получила первые российские беспилотные системы "Птеро G1", сообщает корреспондент Sputnik

В настоящий время ведется оформление документов и тестовые испытания беспилотников. Ранее специалисты компании прошли в России специальные курсы повышения квалификации по использованию беспилотных авиационных систем данного типа.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© Sputnik/ Alexei Danichev
Эксплуатацией беспилотников в Узбекистане займется отдельная компания
Полученные беспилотники способны нести полезную нагрузку общей массой до 5 килограмм. Время нахождения в воздухе со стандартной нагрузкой в 2 килограмма составляет 8 часов. За это время аппарат способен преодолеть расстояние в 800 километров. Система специально разработана для выполнения аэросъемочных работ.

В Узбекистане их планируют использовать для обмера посевов сельскохозяйственных культур, мониторинга их состояния, что позволит своевременно устранять недостатки в проводимых агротехнических мероприятиях.

Кроме того, компания "Беспилотные технологии" займется обработкой данных аэрофотосъемки, мониторингом состояния инфраструктуры водного хозяйства, нефтегазовой отрасли, экологии и лесного хозяйства, строительства, промышленности и энергетики.

Беспилотный летательный аппарат
© Sputnik/ Илья Питалев
Узбекистан создаст госпредприятие для эксплуатации беспилотников

Инициативу о развитии индустрии беспилотников впервые высказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки по Ташкентской области в июле прошлого года.

"Подобные современные устройства имеют важное значение для сельского хозяйства. Если нас заботит его будущее, мы должны быстрее перейти на современные методы работы. Необходимо уделить особое внимание освоению производства дронов, организовать в этих целях совместное предприятие и подготовить соответствующие кадры", — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

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Теги:
Россия, Воздушный транспорт



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