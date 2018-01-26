Число мобильных абонентов в Узбекистане почти достигло 23 миллионов

В республике также насчитывается 22,17 тысячи базовых станций, тогда как в начале 2017 года их было 18,19 тысячи

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Количество абонентов мобильной связи в Узбекистане к 2018 году выросло на 1,4 млн по сравнению с январем прошлого года и составило 22,8 млн человек, следует из данных Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В республике насчитывается 22,17 тысячи базовых станций, тогда как в начале 2017 года их было 18,19 тысячи.

Общее количество интернет-пользователей в Узбекистане 2017 году увеличилось более чем на треть и достигло отметки в 20 миллионов абонентов. При этом скорость доступа к интернету к январю 2018 года выросла до 104 Мбит в секунду.

Как следует из данных министерства, уровень охвата цифровым телевидением в стране достиг 100%.

В настоящий момент на мобильном рынке Узбекистана действуют пять операторов. В GSM-стандарте работают ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Vimpelcom Ltd), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащее Мининфокому. СП "Rubicon Wireless Communication" работает в стандарте CDMA. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи, через свой филиал "Узмобайл" оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.