Новые энергообъекты на $1,9 млрд будут построены для снабжения НГМК

Была принята специальная программа, в которую вошли 16 инвестпроектов стоимость 1,9 миллиарда долларов, по каждому из которых убдет разработана "дорожная карта"

ТАШКЕНТ, 26 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился подготовить "дорожные карты" по строительству энергообъектов для бесперебойного снабжения ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) стоимостью 1,9 миллиарда долларов.

По данным пресс-службы, Мирзиеев в пятницу провел совещание по вопросам реализации программы гарантированного снабжения электроэнергией новых производственных мощностей, возводимых НГМК до 2026 года.

"Было указано на необходимость разработки "дорожных карт" по каждому инвестиционному проекту, направленному на электроснабжение новых производственных мощностей, определив в них конкретные сроки каждого этапа от подготовки проектной документации до ввода объектов в эксплуатацию", — говорится на сайте главы государства.

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Была принята специальная программа, в которую вошли 16 инвестиционных проектов стоимостью 1,9 миллиарда долларов. В частности, в 2019 году на Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭЦ) будут введены в строй два новых энергоблока общей мощностью 510 МВт, суммарная мощность электростанции достигнет 1010 МВт. На Навоийской ТЭС в 2019 году и 2023 году будут запущены две парогазовые установки по 450 МВт, общая мощность станции составит 2 258 МВт. Кроме того, намечено построить 10 подстанций и проложить более тысячи километров внешних электросетей.

По данным НГМК, комбинат в 2017-2026 годах планирует реализовать 27 проектов по модернизации действующих и строительству новых производств общей стоимостью более 3 миллиардов долларов. В марте НГМК приступил к строительству ГМЗ-5 на базе Ауминза-Амантайских золоторудных месторождений в Центральных Кызылкумах. Проект стоимостью 396 миллионов долларов позволит перерабатывать 5 миллионов тонн руды в год. Данные мощности планируется ввести в строй в 2021 году. Реализация программы приведет к увеличению энергопотребления НГМК к 2026 году в 1,75 раза — до 703 МВт.

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НГМК — один из крупнейших в Центральной Азии производителей золота. Комбинат полностью принадлежит государству. Основной золоторудной базой предприятия является месторождение Мурунтау (Центральные Кызылкумы), отработка которого ведется с 1967 года. Производство золота на НГМК в последние годы составляло порядка 70 тонн при общей добыче этого металла в республике около 100 тонн. Производственный комплекс НГМК в настоящее время объединяет четыре металлургических завода в Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4).