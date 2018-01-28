Курочку не желаете: в Узбекистане появятся рестораны KFC

Власти заявляют, что рынок республики открыт для иностранных компаний и готов к конкуренции, однако узбекистанцы настроены не столь радушно

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Международная сеть ресторанов общественного питания KFC выходит на рынок Узбекистана.

Как сообщает портал Spot.uz, в российском представительстве корпорации Yum! Brands, которое занимается развитием бренда KFC в Центральной Азии, подтвердили эту информацию. Там также отметили, что в настоящее время ведется набор сотрудников для Ташкента.

© Sputnik/ Максим Блинов Читатели Sputnik предпочитают плов и самсу гамбургерам и чизбургерам

В частности, речь идет о вакансиях директора ресторана, заместителя директора и менеджера.

Отметим, что ранее американская корпорация McDonald's также заявляла о возможности выхода на рынок Узбекистана. Тогда, в сентябре 2017 года, комментируя эту информацию, министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев отмечал, что "рынок Узбекистана открыт".

"Мы приветствуем любую конкуренцию на нашем рынке, если американская корпорация будет присутствовать, да и не только McDonald's, но и KFC, Baskin Robbins и другие, мы будем это только приветствовать", — подчеркивал он.

При этом граждане Узбекистана настроены совсем не столь благодушно, когда речь заходит об иностранных компаниях. Sputnik провел опрос среди своих читателей и выяснил, что узбекистанцы предпочли бы не пускать на рынок McDonald's, KFC или другие сети быстрого питания, а развивать собственный фастфуд.

PAUL J. RICHARDS / AFP McDonald’s рассматривает возможность выйти на узбекский рынок

Почти половина читателей (48,8%), принявших участие в опросе, считают, что KFC и McDonald's в Узбекистане не нужен, лучше развивать отечественный фастфуд.

Yum! Brands, Inc. — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания. Входит в список 500 крупнейших компаний США, по версии журнала Fortune. Yum! принадлежит 3 мировых бренда — Taco Bell, KFC, Pizza Hut. Yum! считается самым крупным оператором ресторанов быстрого обслуживания в мире по количеству точек. Компания контролирует около 42,7 тыс. ресторанов более чем в 110 странах.

KFC — это международная сеть ресторанов общественного питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Штаб-квартира компании располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки. Это вторая по торговому обороту сеть кафе в мире, уступающая лишь компании McDonald's.