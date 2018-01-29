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Курс евро в Узбекистане перевалил за 10 тысяч сумов

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Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (68)
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Центральный банк Узбекистана с 30 января установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 167,36 сума — до 10 146,13 сума, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 11,84 сума и составил 8175,77 сума.

Рубль подорожал незначительно — на 1,16 сума — и стоит 145,24 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (68)
Теги:
Экономика, бизнес и финансы



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