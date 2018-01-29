Незаконные таможенные операции в Кыргызстане нанесли ущерб ЕАЭС

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила четыре уголовных дела в связи со злоупотреблением должностным положением, служебным подлогом, уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Незаконные таможенные операции, которые проводились через автоматизированную информационную систему государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана, нанесли экономике ЕАЭС ущерб в 2 млн долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила четыре уголовных дела в связи со злоупотреблением должностным положением, служебным подлогом, уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой.

"С августа по октябрь 2017 года отдельные сотрудники ГТС и другие лица, незаконно используя логины и пароли сотрудников различных структурных подразделений ГТС, совершали таможенные процедуры. В частности, ими были осуществлены таможенные процедуры "транзит" и "экспорт" в Единой автоматизированной информационной системе ГТС по декларациям на товары, следовавшие из Республики Беларусь и страны Европы в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. При этом указанные товары фактически не прибывали на территорию Кыргызской Республики и, соответственно, не вывозились за ее пределы", — сообщила пресс-служба.

По факту незаконного проникновения в автоматизированную информационную систему таможенной службы для уклонения от уплаты таможенных платежей Генпрокуратурой возбуждены четыре уголовных дела по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Служебный подлог", и "Контрабанда" Уголовного кодекса республики.

Противоправные действия сотрудников ГТС и других лиц причинили ЕАЭС материальный ущерб на сумму более 143 миллионов сомов, что эквивалентно примерно двум миллионам долларов.

Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирует с января 2015 года. Сейчас в него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.