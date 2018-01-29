18:41 29 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-5°C
Прямой эфир
Поиск
Контрольно-пропускной пункт на границе c Кыргызстаном

Незаконные таможенные операции в Кыргызстане нанесли ущерб ЕАЭС

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Экономика
Получить короткую ссылку
73 0 0

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила четыре уголовных дела в связи со злоупотреблением должностным положением, служебным подлогом, уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Незаконные таможенные операции, которые проводились через автоматизированную информационную систему государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана, нанесли экономике ЕАЭС ущерб в 2 млн долларов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила четыре уголовных дела в связи со злоупотреблением должностным положением, служебным подлогом, уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой.

"С августа по октябрь 2017 года отдельные сотрудники ГТС и другие лица, незаконно используя логины и пароли сотрудников различных структурных подразделений ГТС, совершали таможенные процедуры. В частности, ими были осуществлены таможенные процедуры "транзит" и "экспорт" в Единой автоматизированной информационной системе ГТС по декларациям на товары, следовавшие из Республики Беларусь и страны Европы в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. При этом указанные товары фактически не прибывали на территорию Кыргызской Республики и, соответственно, не вывозились за ее пределы", — сообщила пресс-служба.

По факту незаконного проникновения в автоматизированную информационную систему таможенной службы для уклонения от уплаты таможенных платежей Генпрокуратурой возбуждены четыре уголовных дела по статьям "Злоупотребление должностным положением", "Служебный подлог", и "Контрабанда" Уголовного кодекса республики.

Противоправные действия сотрудников ГТС и других лиц причинили ЕАЭС материальный ущерб на сумму более 143 миллионов сомов, что эквивалентно примерно двум миллионам долларов.

Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, функционирует с января 2015 года. Сейчас в него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Теги:
ЕАЭС, Кыргызстан, Контрабанда



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

  • Армянские альпинисты на горе Демавенд
    Снежная смерть

    В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
Нападение на военную академию в Кабуле
Взрыв в Кабуле: террористы атаковали военную академию
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054