17:01 30 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Трактор на автомобильной трассе

Узбекистан закупит крупную партию тракторов из США и Беларуси

CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9091079
Экономика
Получить короткую ссылку
5210

Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor, сообщает корреспондент Sputnik.

Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.

Автобусы, переданные Узбекистаном в дар Афганистану
© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
Узбекистан передал в дар Афганистану обещанные тракторы и автобусы
Покупка тракторов будет осуществлена на первом этапе проекта по организации комплекса легкой промышленности в Миришкорском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. В первом районе на территории 10 тысяч гектаров будет выращиваться хлопчатник, в Гузарском районе организуют переработку и производство готовой продукции.

Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".

На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.

В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.

На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.

В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.

Теги:
Беларусь, Международная торговля, Промышленные технологии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

  • Ситуация в западном Мосуле, Ирак, 13 июля 2017 года
    Террористический подсчет

    Власти Азербайджана назвали количество граждан республики, воевавших на стороне боевиков в Ираке и Сирии, а так же рассказали, скольких из них удалось осудить.

  • Золотые коронки
    Красиво живут

    Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует активизировать работу по поиску граждан, которые живут не по средствам.

  • МИД РФ
    Россия недоумевает!

    МИД России выразил недоумение в связи с заявлениями внешнеполитического ведомства Грузии по поводу взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией.

  • Дан Кристиан Туртурикэ
    Про соринку и бревно

    Румынский журналист, обличавший коррупционеров и совершавший нападки на агентство Sputnik, сам стал фигурантом дела о взяточничестве.

  • 100 евро
    Эстонский "развод"

    Как мошенники сумели выманить у эстонских чиновников больше миллиона евро дотаций на покупку инвентаря для деревообрабатывающего комплекса.

  • ЮОГУ
    Учить по-русски

    Вузы Южной Осетии и России договорились об академическом и научном сотрудничестве – что предусматривает "научная" договоренность?

  • Бой Головкин-Альварес
    Судье назло

    Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер пообещал сделать все возможное, чтобы на исход реванша с Саулем "Канело" Альваресом не повлияли судейские ошибки.

  • Сотрудник МЧС на месте крупного пожара на территории Ошского рынка в Бишкеке
    Цены – огонь!

    В центре Бишкека полыхает главный рынок кыргызской столицы – Ошский базар. Площадь возгорания исчисляется тысячами квадратных метров.

  • Зам начальника таможенной службы Таджикистан Турсунзода Азим Хайдар, архивное фото
    В думах о ЕАЭС

    Почему Таджикистан уже три года думает о целесообразности вступления в Евразийский экономический союз, и до чего, в конце концов, додумается?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Памятник Исламу Каримову. Памятники первому президенту открыты в Ташкенте и Самарканде.
Дорогами Ислама: как увековечили память Каримова в Узбекистане и мире
СПУТНИК_Ежегодный водный парад прошел в Венеции
Венецианский карнавал: когда город превращается в бальный зал
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054