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Овощи на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути

ВБ выделил Узбекистану $500 млн на развитие плодоовощеводства

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Проект призван расширить доступ для местных овощей и фруктов на внутренний и внешний рынок, а также повысить производительность сектора плодоовощеводства

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Всемирный банк накануне одобрил решение о выделении Узбекистану займа на 500 миллионов долларов для развития плодоовощеводства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Сегодня, по данным ВБ, сельское хозяйство и развитие сельских районов находятся в центре трансформационных процессов в Узбекистане, а переход к плодоовощеводству является важной частью государственной инвестиционной стратегии. В 2016 году на аграрный сектор приходилось 17% ВВП, 15% экспортных доходов и более трети рабочих мест в стране.

"Правительство признает необходимость диверсификации сельскохозяйственной продукции, отходя от выращивания хлопка к производству и переработке продукции с более высокой добавленной стоимостью, такой как фрукты, овощи и продукция животноводства. Это способствует созданию лучше оплачиваемых рабочих мест, укреплению продовольственной безопасности и развитию экспортного потенциала страны", — отметил глава представительства ВБ в Узбекистане Хидеки Мори.

В Узбекистане плодоовощеводство является одним из важных источников всесезонной занятости в сельских районах, в том числе обеспечивая значительное количество женщин рабочими местами. Кроме того, производство фруктов и овощей приносит значительно больший доход фермерам, чем выращивание пшеницы и хлопка. На плодоовощную продукцию приходится до 50% всего урожая в стране, а также более 35% выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции.

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Первоначальный проект "Развитие сектора плодоовощеводства" на сумму 150 миллионов долларов, утвержденный Всемирным банком в 2014 году, был направлен на устранение препятствий для развития данного сектора в Узбекистане. Нынешний проект будет базироваться на его достижениях.

По состоянию на конец 2017 года фермеры, частные предприятия, агрофирмы и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции по всей стране получили от местных банков, участвующих в проекте, 223 кредита на развитие бизнеса в сфере плодоовощеводства.

Новая инициатива улучшит доступ к финансовым ресурсам для фермеров и агрофирм по всему Узбекистану. Кредиты, предоставляемые местными банками, позволят им инвестировать в приобретение семян и саженцев, водосберегающие технологии, например, капельное орошение, строительство хранилищ и теплиц, закупку оборудования для переработки фруктов и овощей.

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Проект также окажет содействие научно-исследовательским институтам в разработке новых методов выращивания плодоовощных культур, их хранения и обработки после сбора урожая, внесет вклад в развитие знаний фермеров и агрофирм в области маркетинга и управления бизнесом в сфере плодоовощеводства.

Напомним, что сегодня Всемирный банк финансирует в Узбекистане реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Они направленны на коренные изменения в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, энергетике, транспорте, здравоохранении, образовании, городском развитии, водоснабжении и санитарии.

Теги:
плодоовощная продукция, Всемирный банк, Узбекистан



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