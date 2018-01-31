ВБ направил $200 млн на модернизацию промышленности Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Всемирный банк направил 200 миллионов долларов на повышение энергоэффективности промышленных предприятий в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.

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По данным ВБ, экономика Узбекистана является одной из наиболее энергоемких в мире. Так, например, энергоемкость ВВП страны на 35% больше чем в соседнем Казахстане, и в три раза больше чем в Германии. На промышленный сектор, который зачастую использует устаревшие технологии в производственном процессе, приходится около 40% всей потребляемой энергии в стране.

Правительство Узбекистана стремится к 2030 году снизить энергоемкость экономики примерно на 50%. С этой целью инициируются государственные программы, нацеленные на модернизацию ключевых энергоемких секторов экономики.

"Модернизация устаревшего оборудования и производственных процессов имеет решающее значение для повышения конкурентоспособности предприятий. Энергоэффективность способствует сокращению затрат на эксплуатацию и обслуживание оборудования, повышению производительности, а также экономии средств за счет меньшего потребления энергии. Она также внесет вклад в смягчение последствий изменения климата", — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

Малые и средние предприятия Узбекистана, которые, в основном, сосредоточены в частном секторе, являются важным фактором роста промышленности. Их доля в промышленном производстве увеличилась с 12,9% в 2000 году до 45,3% в 2016-м. При этом они, как правило, имеют менее устаревшие производственные мощности.

Однако, МСП, работающие в энергоемких секторах, например, таких как производство строительных материалов, текстиля и продуктов питания, должны модернизировать производственный процесс, потребляющий чрезмерное количество энергии. Это поможет повысить их конкурентоспособность.

Первые два этапа проекта "Повышение энергоэффективности промышленных предприятий", одобренные в 2010 и 2013 годах, способствовали внедрению специальных кредитных линий со стороны местных банков, участвующих в проектах.

В результате в рамках финансирования Всемирного банка 31 крупное государственное промышленное предприятие, главным образом в нефтегазовом, химическом и строительном секторе, получили кредиты на общую сумму 125 миллионов долларов для внедрения современных энергосберегающих технологий в производственный процесс.

В результате, по состоянию на конец 2017 года, данные инвестиции способствовали экономии в эквиваленте 358 гигаватт-часов энергии и сокращению выбросов в атмосферу до 583 тысяч тонн углекислого газа в год.

Третий этап проекта предоставит дополнительное финансирование для крупных промышленных предприятий и МСП для инвестирования в энергосберегающие технологии, а также повышение их потенциала в области энергоэффективности посредством адресной технической помощи. Ожидается, что инвестиции в рамках этого этапа помогут дополнительно сэкономить 386 гигаватт-часов энергии и сократить выбросы в атмосферу до 799 тысяч тонн углекислого газа в год.

Напомним, что сегодня Всемирный банк финансирует в Узбекистане реализацию 16 проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов. Они направленны на коренные изменения в сельском хозяйстве и управлении водными ресурсами, энергетике, транспорте, здравоохранении, образовании, городском развитии, водоснабжении и санитарии.