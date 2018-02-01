Холодная вода подорожает в Ташкенте с 14 февраля

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Тарифы на холодную воду в Ташкенте вырастут с 14 февраля, сообщается на сайте государственного унитарного предприятия "Сувсоз".

Хокимият столицы утвердил новые цены 29 января.

Плата за услуги холодного водоснабжения для населения в жилых многоэтажных домах с горячим водоснабжением при наличии счетчика вырастет с 500 сумов до 625 сумов за кубометр, в домах без централизованного горячего водоснабжения — с 345 сумов до 460 сумов.

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Для жителей частных домов, оборудованных канализацией, стоимость холодной воды при наличии счетчика составит 460 сумов против текущих 345 сумов за кубометр, для жителей частных домов без канализации — 295 сумов вместо 190 сумов.

Напомним, согласно решению хокима Ташкента от 12 января 2018 года, для столичных потребителей вводится специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сумов за кубометр.

Предыдущее повышение тарифов на холодную воду произошло в июле 2017 года.