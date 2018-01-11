В Узбекистан привезут Кубок мира по футболу

Сборная Узбекистана не смогла пробиться на мундиаль, хотя до последнего матча имела все шансы оказаться в числе 32 сильнейших сборных планеты. По итогам этого отборочного цикла главный тренер национальной сборной по футболу Самвел Бабаян подал в отставку. В настоящее время руководство федерации ищет иностранного специалиста, который сможет возглавить национальную футбольную команду. Ожидается, что имя нового тренера будет объявлено уже в ближайшее время.
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По словам представителя МВД республики, процесс внедрения новой паспортной системы находится на первой стадии, для разработки нормативно-правовой базы потребуется около полугода, а сами ID-карты будут внедрены не ранее 2019 года.