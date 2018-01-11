В Узбекистан привезут Кубок мира по футболу

В рамках мирового турне перед ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, главный трофей посетит десятки стран мира, в том числе и Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистан в рамках мирового тура привезут главную награду чемпионата мира по футболу — Кубок мира. Узбекистанцы смогут увидеть трофей 6 февраля, сообщает сайт FIFA.

До этого в начале февраля спецборт с Кубком чемпиона мира по футболу 2018 сделает остановки в Алма-Ате, Бишкеке и Душанбе, а после Ташкента отправится в Ашхабад и далее в другие страны.

Сам чемпионат состоится в России с 14 июня по 14 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Самару, Волгоград, Екатеринбург, Сочи, Саранск и другие.

Сборная Узбекистана не смогла пробиться на мундиаль, хотя до последнего матча имела все шансы оказаться в числе 32 сильнейших сборных планеты. По итогам этого отборочного цикла главный тренер национальной сборной по футболу Самвел Бабаян подал в отставку. В настоящее время руководство федерации ищет иностранного специалиста, который сможет возглавить национальную футбольную команду. Ожидается, что имя нового тренера будет объявлено уже в ближайшее время.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.